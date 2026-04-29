Dimartino pubblica Agua, ¿dónde vas?, nuovo brano inedito disponibile su tutte le piattaforme digitali. La canzone anticipa l’album L’improbabile piena dell’Oreto, in uscita l’8 maggio 2026; ed è la trasposizione in musica di una delle poesie più iconiche di Federico García Lorca.

Dimartino, “Agua, ¿dónde vas?”: una poesia che diventa canzone

Agua, ¿dónde vas? nasce dall’incontro tra la scrittura di Dimartino e i versi del poeta spagnolo. Al centro, una domanda semplice: dove va l’acqua quando scorre? Questo interrogativo, nei versi di Lorca, si trasforma in una profonda riflessione sul tempo, sul desiderio di tornare indietro, e sull’impossibilità di trattenere ciò che scorre.

L’acqua diventa simbolo di qualcosa che non si può fermare, si trasforma continuamente e sfugge al controllo. Insomma, è metafora dell’esistenza con il suo perpetuo divenire.

Il brano si inserisce in un disco costruito attorno all’immaginario del fiume e dello scorrere. Il legame con Lorca non è casuale: la sua scrittura, fatta di immagini forti e simboliche, si muove nella stessa direzione del progetto.

Produzione e collaborazioni del brano

Alla produzione c’è Roberto Cammarata, mentre gli arrangiamenti si arricchiscono con gli archi di Alessandro Trabace. Presente anche un coro femminile guidato da Serena Ganci, che dà al pezzo una dimensione più ampia, corale e popolare.

Sui social, Dimartino ha spiegato la scelta della data di pubblicazione del brano in prossimità del 25 aprile. Il motivo è “perché 90 anni fa Lorca è stato vittima di un pensiero fascista che ha fatto fuori artisti e intellettuali simile a quello di cui nove anni dopo ci siamo liberati noi“.

Il video ufficiale di “Agua, ¿dónde vas?”

Il singolo è accompagnato da un videoclip animato, firmato da Giulia Conoscenti, che traduce visivamente il ciclo dell’acqua. Tra realtà e immaginazione, questo elemento si trasforma in una figura che muore e rinasce.

Ecco il videoclip ufficiale del brano.

L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026: concerti unplugged e nuove date

L’uscita del disco sarà accompagnata da L’improbabile piena dell’Oreto Tour 2026, una serie di concerti unplugged pensati per spazi raccolti e non convenzionali.

La formula è essenziale: chitarra e voce, con l’obiettivo di mettere al centro le canzoni. Le prime date hanno già registrato il tutto esaurito, con nuove repliche aggiunte.

Le prime date del tour

8 maggio – Roma, Chiesa Valdese (Unplugged In Monti)

9 maggio – Bari, La Vallisa

11 maggio – Milano, Teatro Filodrammatici (in concerto per MI AMI)

13 maggio – Torino, Coro di Santa Pelagia

14 maggio – Firenze, Sala Vanni

15 maggio – Fano, Festival Sopravento

Gli appuntamenti di Roma, Bari, Milano e Torino alle ore 21:00 sono sold out. Sono state aggiunte delle repliche alle ore 19:00 (a Roma alle 19:30).

Le nuove date estive 2026

19 giugno – Live in Chiostri @ Reggio Emilia

24 luglio – Lunaria @ Orto sul Colle dell’Infinito, Recanati

26 luglio – Riad X Scenari @ Modica (RG)

1 agosto – Carrara Estate (Rotonda Paradiso) @ Marina di Carrara (MS)

9 agosto – Concerti all’alba @ Spiaggia libera A. Costa, Cesenatico

13 agosto – Color Fest @ Lamezia Terme (CZ)

21 agosto – Teatro Arena Conchiglia @ Sestri Levante (GE)

30 agosto – Suoni Controvento @ Ponte di Augusto, Narni

2 settembre – Liberi Tutti Festival @ Piazza Garibaldi, Sesto Fiorentino

9 settembre – Molte Fedi sotto lo stesso cielo @ Chiesa di Longuelo, Bergamo

Il finale a Palermo

Il tour si chiuderà il 19 dicembre 2026 al Teatro Golden di Palermo, città d’origine dell’artista.

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei circuiti abituali.

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