Dieci anni dopo, Bianco riscopre le sue canzoni con Guardare per aria 10X

Alberto Bianco torna a riscoprire le sue canzoni con “Guardare per aria 10X”, la ristampa dell’EP che ha segnato il suo percorso artistico.

Il cantautore torinese ha esordito nel 2011 con l’album Nostalgina (INRI Records), seguito da Storia del futuro nel 2012.

Negli anni ha collaborato con Niccolò Fabi e Levante, per cui produce l’album d’esordio Manuale Distruzione. Il successo arriva con Guardare per aria (2014), anticipato dal singolo Corri Corri con Levante, seguito da un tour che lo porta anche all’estero.

Dopo Qu4ttro (2018) e Canzoni che durano solo un momento (2021), nel 2023 pubblica Certo che sto bene, album registrato a Formentera con la produzione di Taketo Gohara.

Nel 2025 celebra i dieci anni di Guardare per aria con Guardare per aria 10X, un EP che ripercorre la sua storia con nuovi arrangiamenti e una visione rinnovata.

alberto bianco IL RITORNO DI “GUARDARE PER ARIA”

Con la stessa etichetta che ha accompagnato il suo debutto, Alberto Bianco celebra i dieci anni di Guardare per aria con una ristampa speciale, Guardare per aria 10X (INRI Records/Metatron), in uscita il 20 febbraio.

Il progetto è un modo per dialogare con il tempo, un viaggio tra emozione e consapevolezza. Non si tratta di una semplice ristampa, ma di un’opportunità per riscoprire cinque brani che hanno segnato la carriera di Bianco. La copertina dell’EP racconta questo cambiamento: l’immagine originale di Guardare per aria è stata zoomata 10X e trasformata da bianco e nero in un’esplosione di colore, come la vita dell’artista nell’ultimo decennio.

“Ho deciso di ingrandire queste canzoni con uno “zoom a 10X”: le ho spogliate, ascoltate con calma, e poi rielaborate in studio, da solo, con le mie chitarre e la mia voce. È stato un viaggio dentro di me, uno specchiarmi con lo stesso ingrandimento, scoprendo una connessione ancora più profonda con ciò che rappresentano.“

Questa la tracklist:

Drago Corri Corri Filo d’erba Le stelle di giorno Volume

IL TOUR

Oltre alla pubblicazione dell’EP, Bianco sarà protagonista di un tour nei principali club italiani, accompagnato da Filippo Cornaglia, Matteo Giai e Damir Nefat. Il tour è prodotto da Locusta Booking.

22.02 – COVO – BOLOGNA (DATA ZERO)

– COVO – BOLOGNA (DATA ZERO) 24.02 – BELLEZZA – MILANO

– BELLEZZA – MILANO 01.03 – GLUE – FIRENZE

– GLUE – FIRENZE 05.03 – MONK – ROMA

– MONK – ROMA 06.03 – HIROSHIMA – TORINO

I biglietti sono disponibili online su Locusta.net.