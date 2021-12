La cantante e attrice Diana Del Bufalo ammette: "Non sono vaccinata per un problema al cuore..." e sul web scattano polemiche e insulti

Diana Del Bufalo polemica social… bufera sul web. Ormai si sa da diversi anni, la rete è una giungla in cui leoni da tastiera sono pronti a criticare, attaccare e persino bullizzare chiunque. Non aiuta una parte di stampa, se così vogliamo chiamarla, che con titolo acchiappa click trasfigura notizie e dichiarazioni per renderle appetibili.

Suvvia, in quanti articoli siete capitati solo nell’ultimo anno, magari ci avete anche cliccato (perché alla fine ti fregano sempre) con foto di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso e tanti ancora in lacrime con titoli che promettevano di rivelarvi il loro grande dramma, la loro disgrazia.

Ancora più grave diventa la situazione quando, come nel caso di Diana De Bufalo, si riportano delle affermazioni non in maniera testuale. Ma andiamo a capire cosa è successo alla cantante e attrice lanciata proprio da Amici di Maria De Filippi che vedremo prossimamente nel cast della seconda edizione di LOL – Chi ride è fuori.

Diana Del Bufalo polemica social

In una diretta social in cui si intratteneva con i suoi follower Diana ha ammesso di non essere vaccinata specificando subito a chiare lettere “Perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base“.

Niente da fare, nonostante le parole dell’artista fossero chiare ovvero, senza che fosse necessario che la ragazza scendesse nello specifico, ovvero che ci sono motivi di salute dietro alla sua mancata vaccinazione, la polemica implacabile è partita..

A questo punto la Del Bufalo si è vista costretta a scendere nello specifico, non prima di essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa…

Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha scritto sul social – ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quello che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like.

A questo punto, praticamente costretta a mettere in piazza fatti personali in barba alla privacy per mettere a tacere le polemiche, ha rivelato di avere un problema al cuore aggiungendo:

Vi spiego tutto con la massima limpidità, perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimé per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto.

La polemica si placherà, come sempre succede, spiace constatare che ormai si leggano spesso solo i titoli degli articoli pubblicati sul web e da lì partano inutili bufere mediatiche.