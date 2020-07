Devil A lancia il nuovo singolo “Mille miglia da me” feat. Skioffi

Devil A Mille miglia da me. Archiviata l’esperienza ad Amici Di Maria De Filippi, Devil A è ora pronto a lanciare un nuovo singolo con un feat. prezioso… quello con il compagno di classe nel talent show, Skioffi.

Il nuovo brano arriverà nelle piattaforme digitali a partire dal 31 luglio e farà seguito a Disordine, canzone presentata ad Amici, e Meriti un Oscar, entrambe uscite nel corso del 2020.

Skioffi, dopo la tanto discussa partecipazione nel talent show e le polemiche successive (vedi sotto), è tornato il 17 luglio con il singolo Ma vaffanculo.

Devil A, attraverso le proprie pagine social, ha avvertito i fan che a questo duetto ne seguirà presto un altro, questa volta con una donna, senza svelarne il nome dell’artista coinvolto.

Ecco a seguire il posto di Devil A:

“Mille Miglia Da Me” Feat. Skioffi Fuori il 31 Luglio!

Collaborare con un Artista di questo calibro è un grande onore per me e vi assicuro che averlo come amico, è davvero una grandissima fortuna.

La seconda sorpresa, è che ci sarà anche un video ufficiale della canzone.

La terza sorpresa invece, riguarda un secondo Feat in arrivo con un Artista pazzesca!”

Devil A Mille miglia da me feat. Skioffi – Testo e audio

In arrivo il 31 luglio