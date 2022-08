La storia di un amore non corrisposto, tra sogni, paure e viaggi mentali, in “Un lento”, il nuovo singolo di Destro

Destro Un lento è il nuovo singolo del giovane cantautore, tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, che lo scorso anno ha sfiorato il palco del Festival di Sanremo partecipando alla finale di Sanremo Giovani.

Luca Castrignanò, questo il vero nome di Destro, è arrivato alla manifestazione in seguito alla vittoria ad Area Sanremo e grazie ad Amadeus che lo ha selezionato tra i 21 vincitori.

Il brano arriva a qualche mese di distanza da Per uno come me, canzone che ha ottenuto un ottimo riscontro in digitale entrando nella Spotify New Music Friday e in varie altre playlist.

Un lento, scritto dallo stesso Destro con il suo produttore artistico, Beppe Stanco, è stato lanciato con Beat Sound, distribuzione ADA Music Italy, sulle piattaforme streaming venerdì 26 agosto e arriva in radio da venerdì 2 settembre.

La canzone racconta di un amore non corrisposto. Del resto, come spiega Destro, capita spesso e a chiunque di incontrare una persona che ci fa perdere la testa.

In noi iniziano film fantastici con grandi finali, viaggi in pensieri, paure e sogni. E poi per strada la incontri lei ti vede, ma non ti guarda. Pian piano inizierai a capire che i tuoi grandi pensieri e i tuoi bellissimi film erano frutto di un’illusione e inizierà quell’inevitabile dolore.

Un lento continua il percorso che porterà al primo disco del giovane artista. Durante l’estate lui e il suo produttore si sono infatti trasferiti in una masseria in provincia di Lecce, al centro del Salento, per lavorare al progetto.

Destro un lento testo e audio

Va bene

È da tempo che non mi succede

Volevo solo dirti basta con le scuse

Con le storie senza fine

Ok, va bene

Non ti vedrò mai più bene

Perché addosso hai sempre i tuoi occhiali da sole

E sulla bocca labbra che non son le mie

Ma ti manco almeno un po’?

Che se mi dici no va bene è uguale

Si però

Io ti manco almeno un po?

E se davvero mi vuoi

Se mi vuoi

E non si vede lo sai?

Non lo sai

Che tu mi vedi e mi passi accanto

E non mi guardi mai

E se davvero mi vuoi

Se mi vuoi

E non si vede lo sai?

Non lo sai

Che tu mi vedi e mi passi accanto

E non mi guardi mai

Cara hai già vent’anni sulla schiena

Io ho sempre e solo paura

Non ballo ma se vuoi venire ci facciamo un lento

Scema non credere che sia finita

Non l’ho è mai stato fino ad ora

Eppure a furia di gridare abbiam perso la voce

Ma ti manco almeno un po’?

Che se mi dici no va bene è uguale

Si però

Io ti manco almeno un po’?

E se davvero mi vuoi

Se mi vuoi

E non si vede lo sai?

Non lo sai

Che tu mi vedi e mi passi accanto

E non mi guardi mai

E se davvero mi vuoi

Se mi vuoi

E non si vede lo sai?

Non lo sai

Che tu mi vedi e mi passi accanto

E non mi guardi mai

Ma ti manco almeno un po’?

Che se mi dici no

Va bene, è uguale

Si però

Sai forse è meglio così

Si.