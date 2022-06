Dopo Sanremo giovani torna Destro con "Per uno come me", una canzone d'amore "che non avrà successo"... (TESTO IN ANTEPRIMA)

Destro Per uno come me è il nuovo singolo. A poco meno di un anno dall’esperienza che, partendo da Area Sanremo, lo ha portato sul palco di Sanremo giovani, torna Destro, cantautore con una voce dalla grana particolare, una timbrica riconoscibile che utilizza il bel canto ma con modernità, e una capacità di scrittura originale.

Il nuovo singolo esce per Beat Sound con distribuzione Ada Music Italy venerdì 17 giugno. Il brano è stato composto da Luca Castrignano, vero nome di Destro, e da Beppe Stanco che si è occupato anche della produzione.

E dalla malinconica Agosto di piena estate del dicembre scorso si passa ad una canzone d’amore con Per uno come me.

Brano dal forte carattere cantautorale è accompagnato da una produzione che lo trasporta in una dimensione estiva ed attuale seppur servendosi di strumenti acustici, come ad esempio un solo di flicorno che caratterizza la canzone.

Per uno come me, racconta di una relazione in cui uno dei due partner non si sente all’altezza dell’altro. Un amore acerbo, una relazione ferma ancora al punto di partenza, ferma ai primi sguardi ed alle apparenze.

Il brano è accompagnato da un videclip girato nella cucina di Luca a Milano nel tentativo di preparare il suo “piatto forte”, la carbonara.

Alla fine del video il piatto non sarà perfetto, il ché rappresenta in chiave metaforica la frase del testo “sono solo un pezzo di una canzone che non ha successo”, non ha successo appunto come questa carbonara. All’interno del video l’artista svela in modo simpatico ed altrettanto ironico la sua ammirazione per la conduttrice più importante del panorama televisivo italiano.

Destro per uno come me testo e audio

In attesa di inserire l’audio del brano dopo l’uscita, venerdì 17 giugno, ecco a voi in anteprima esclusiva il testo di Per uno come me.

Ho già sfiorato più di molte volte

L’idea del “per sempre”

E sento la tua voce che mi dice

“Cosa vuoi dire?”

E corro come fosse già arrivato

Il giorno della fine

E farò grandi cose ma domani

Oggi proprio non mi va

Di stare sveglio non mi va

Di andare in centro non mi va

E forse è meglio, chi lo sa?

Vita sociale non mi va

La sera è stata bella ma

È forse troppo

Per uno come me

Per uno come me

Ma dico mi hai visto?

Sono solo uno tra tutti quanti

E non mi piace più la disco

E tutto quadra anche per tutti gli altri

Ma dico mi hai visto?

Sono solo un pezzo di una canzone

Che non ha successo

Sono niente niente niente

In confronto a te

Ho già pensato più di molte volte

All’idea di restare

E sento quei tuoi occhi che mi fissano

“Cosa vuol dire?”

E giro a vuoto come

Quando porto

A pisciare il cane

E corro sempre che non si sa mai

E corro sempre ma non mi va mai

Di stare sveglio

Non mi va

Di andare in centro

Non mi va

La sera è stata

Bella ma

Non per uno come me

Ma dico mi hai visto?

Sono solo uno tra tutti quanti

E non mi piace più la disco

E tutto quadra anche per tutti gli altri

Ma dico mi hai visto?

Sono solo un pezzo di una canzone

Che non ha successo

Sono niente niente niente

In confronto a te

Ma dico mi hai visto?

Sono solo uno tra tutti quanti

E non mi piace più la disco

E tutto quadra anche per tutti gli altri

Ma dico mi hai visto?

Sono solo un pezzo di una canzone

Che non ha successo

Sono niente niente niente

In confronto a te