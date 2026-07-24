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Destro pubblica Niente di speciale, il singolo che anticipa il primo album

Fuori dal 24 luglio il nuovo singolo del finalista di Sanremo Giovani 2021.

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Destro nella foto promozionale del singolo Niente di speciale
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Destro pubblica venerdì 24 luglio Niente di speciale, il nuovo singolo per Beat Sound. Il brano anticipa il primo album ufficiale del cantautore salentino, atteso nei prossimi mesi.

Il titolo è una dichiarazione al contrario. La canzone parte da quello che nelle relazioni sembra ordinario, le fragilità e i gesti quotidiani, per arrivare al punto opposto: che è lì dentro che succede tutto. Una scrittura essenziale, che è poi la cifra con cui Destro si è fatto riconoscere fin dagli esordi.

Niente di speciale, il singolo che anticipa il primo album di Destro

La produzione è ancora una volta di Beppe Stanco, con cui il rapporto va avanti da quando Destro aveva diciannove anni. In una scena dove i cantautori cambiano squadra a ogni progetto, cinque anni con lo stesso produttore e la stessa etichetta sono una scelta.

Niente di speciale è il primo passo verso il debutto sulla lunga distanza. Il primo album ufficiale arriverà nei prossimi mesi e raccoglierà, secondo l’etichetta, l’evoluzione artistica e personale di questi anni.

Da Sanremo Giovani a oggi: il percorso di Destro

Luca Castrignanò, questo il suo nome, è nato nel 2002 a Leverano, in provincia di Lecce. Ha iniziato a cantare a dodici anni e poco dopo a scrivere i propri testi, passando per una serie di concorsi: il Premio Mia Martini, Musica È, dove ha vinto il premio per la miglior performance, e il Premio Lunezia.

È proprio al Lunezia che il percorso cambia. In finale con Limited Edition ottiene il Premio Speciale Radio Bruno e incontra Beppe Stanco, allora direttore artistico della manifestazione. Da lì l’ingresso nella scuderia Beat Sound e il primo percorso discografico.

Nel 2021, dopo Area Sanremo, viene selezionato tra i dodici finalisti di Sanremo Giovani con Agosto di piena estate, in una edizione condotta da Amadeus in cui due dei dodici in gara sarebbero diventati Big all’Ariston. L’anno successivo è tornato con Per uno come me, di cui vi avevamo presentato il testo in anteprima.

Niente di speciale sarà disponibile dal 24 luglio su tutte le piattaforme digitali e nei principali digital store per Beat Sound.

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