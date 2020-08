E’ uscito per Carosello Records il nuovo singolo di Delmoro Lanthimos, che arriva dopo l’ottimo riscontro dell’Ep Balìa (ne abbiamo parlato Qui).

Lanthimos è un brano dall’atmosfera vagamente malinconica, tipica della fine dell’estate. Un pezzo che esprime la magia degli ultimi giorni della bella stagione, quando la voglia di godere ogni ultimo istante della stagione si mischia col desiderio di ricominciare e rinnovarsi.

Dal punto di vista del sound Lanthimos si caratterizza per un mood pop-funk con richiami alla disco degli anni ’90.

Il titolo Lanthimos ha un doppio significato. Un suono esotico, quasi da isola greca che si associa bene al mood sonoro del brano, ma con il riferimento a Yorgos Lanthimos, regista famoso per i suoi film particolarmente criptici come The Lobster.

Lanthimos parla di risveglio, di voglia di cambiare e lasciarsi andare a nuove sensazioni dopo una relazione lasciata a metà.

Il nuovo brano, che a poco meno di un anno dalla doppia release Complesso e Gli Parlerò Di Te feat. Johnson Righeira (Qui il nostro articolo), anticipa l’album d’esordio di Delmoro.

DELMORO LANTHIMOS – IL TESTO

Testo e Musica di Mattia Delmoro

Edizioni: Carosello C.E.M.E.D. S.r.l.

https://open.spotify.com/track/2C3nZ283LlZrZV0ISVf2Vk?si=CTI40Ty8RsWm6UDcYRDh-w

Il clima è cambiato e si sente

lo dice la gente

l’inverno è finito anche se è stato caldo

mi lascia più freddo e più stanco di un anno

Il sole è già alto

e ora scendo

giornali e caffè

per sentirmi lo stesso

anche se poi ti cerco in un’ordinazione

con la tua intonazione

non vado al lavoro

non scrivo e non chiamo

oggi resto qui

A fare un film

dove siamo rimasti meglio di così

Dove i tuoi silenzi sanno dire di si

ed ogni attore sembra crederci

E non so nemmeno io capisco i film di Lanthimos

ma sembran più cari di quello che abbiamo

che non chiamiamo

Il clima è cambiato e mi sveglio

Estati passate a sognare altre estati

a cercare altri posti

Quando basta una cassa ed un basso che fa

E allora torna la voglia

Spalle sudate

serrande abbassate

Strade spianate

La voglia di starti a guardare

e invece prendo la strada di casa

Apro la porta e rimango qui…

A fare un film

dove siamo rimasti meglio di così

Dove i tuoi silenzi sanno dire di si

ed ogni attore sembra crederci

E non so nemmeno io capisco i film di Lanthimos

ma sembran più cari di quello che abbiamo

che non chiamiamo

A fare un film

A fare un film

A fare un film

dove siamo rimasti meglio di così

Dove i tuoi silenzi sanno dire di si

ed ogni attore sembra crederci

E non so nemmeno io capisco i film di Lanthimos

ma sembran più cari di quello che abbiamo

che non chiamiamo