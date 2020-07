Salmo crea la sua etichetta discografica, la Lebonski 360°, una label unica nel mercato proiettata verso il futuro, e TPS (Tutto Può Succedere) è il primo progetto lanciato sul mercato, il singolo d’esordio di Deiv.

Deiv è il nome d’arte di Davide Moica, cantante, musicista, nato a Olbia. Dopo aver militato in diverse band, scritto e cantato in inglese decide di fare esperienza a Londra.

Nel 2020 torna in Sardegna e torna a scrivere in italiano, mescolando la sua esperienza internazionale con l’attitudine rock. Il singolo TPS, prodotto da Mace, è ora disponibile in radio e in digitale.

“TPS vuole essere un incoraggiamento a chi si dà per vinto o sta per gettare la spugna invece di lottare. Uno stimolo a credere in sé stessi, in quello che si ama e per cui si sta combattendo. TPS è la rivincita contro chi dice che stavi solo perdendo tempo. TPS vuole essere il consiglio di quell’amico con il quale puoi confidarti senza aver paura di sembrare strano ai suoi occhi. Non esiste una deadline per aver successo nella vita. Non esiste successo senza fallimento.”

Queste le parole di Deiv, alle quali fa eco Salmo sui social:

“Il primo artista di LBNSK360 si chiama DEIV, non è un rapper! Classe 89, nato e cresciuto nella mia stessa città, Olbia. L’ultima volta che ci siamo visti faceva le piadine a Camden Town a Londra, dormiva sul divano del suo beat maker. Questa foto era all’ingresso di casa sua tra le foto di famiglia, lo abbiamo sempre preso per il culo per questo quadretto. Alla fine è diventata la copertina del suo album!”

DEIV – LEBONSKI 360°

Lebonski 360°, etichetta creata da Salmo e di cui Deiv fa parte, si può definire come un punto di incontro dove aspiranti artisti o artisti affermati potranno trovare stimoli, passione e metodo.

Una struttura unica nel mercato musicale attuale, che opera su tutti i livelli del target engagement, ovvero musica, social, audio, video, digital, outdoor, podcast, tv, graphic, viral e live.

La nuova label si fonda su tre pilastri. Il primo è l’espressione a 360° del talento di Salmo come produttore, talent scout, direttore artistico e creativo; il secondo è la ricerca, il lancio e la gestione di nuovi artisti e il terzo è la creatività a 360° in ambito entertainment.

L’obiettivo è quello di dar vita ad un’agenzia creativa a tutto tondo che svilupperà nuovi format con un approccio innovativo agli artisti e ai brand.

Salmo sarà la guida artistica e sarà affiancato dal suo manager Sebastiano Pisciottu, da Max Brigante, dall’ ex direttore generale di Sony Music Italy Daniele Menci e da un team di autori, creativi e professionisti dell’entertainment.

Lebonski 360° avrà un reparto dedicato alla produzione multimediale e un’Academy, finalizzata a scoprire e coltivare giovani talenti.

Ad accompagnare e seguire passo dopo passo la label ci sarà Sony Music Italy, attuale casa discografica di Salmo.