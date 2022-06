Deddy: il nuovo singolo per l’estate 2022 è “Luci addosso”

Deddy Luci addosso significato del testo del nuovo singolo inedito del giovane cantautore lanciato da Amici di Maria De Filippi.

Dennis Rizzi, cantautore classe 2001, ad oggi conta oltre 104 milioni di streaming. Ora è arrivato il momento di lanciare un singolo inedito per l’estate 2022, Luci addosso, brano che dà anche il nome al suo tour.

Deddy Luci addosso significato

Luci Addosso è fuori da venerdì 17 giugno ed è stato scritto dall’artista stesso con CVLTO. La produzione è a cura di ITACA, il collettivo creato da Merk & Kremont.

Il singolo vuole essere un inno alla notte, al divertimento del week end come occasione per fuggire dallo stress e dalla monotonia delle settimane passate in apnea.

Ecco come ne parla Deddy…

Luci addosso racconta quasi una sensazione di malessere, di costrizione o come dico nel brano, un senso di apnea, per arrivare alla fase in cui si prende consapevolezza di ciò che succede, ciò che ci circonda e ciò di cui abbiamo bisogno per stare meglio.

Avere le luci addosso è una presa di coscienza, una scelta e una sfida per noi stessi. Io l’ho fatto, ora aspetto ogni settimana il weekend

Deddy Luci addosso testo e audio

In arrivo venerdì 17 giugno

Lunedì da te, Martedì non so che voglio

Mercoledì “che c’è?”

Giovedì tutto apposto

Venerdì da me, faccio quello che posso

basta che il week end

sto con le luci addosso