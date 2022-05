Deddy: il Luci Addosso Summer Tour prende il titolo dal nuovo singolo ?

Deddy annuncia le prime date del tour estivo e il tour prende un nome inedito… Luci addoso. Che si tratti del titolo del singolo per l’estate?

Facciamo un passo indietro… Deddy, uno dei protagonisti di Amici 20, dopo aver conquistato il platino per Il Cielo Contromano e il doppio platino per 0 passi, sarà in tour dal 18 giugno.

Luci Addosso Summer Tour è prodotto e organizzato da Vivo Concerti e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Il Cielo Contromano su Giove uscito per Warner Music.

L’album contiene i singoli 0 Passi (certificato DOPPIO PLATINO), La Prima Estate (certificato ORO) e Il Cielo Contromano (certificato PLATINO) e brani dove Deddy collabora con autori del calibro di Giordana Angi, Rocco Hunt, Alessandro La Cava e produttori come Canova, Zef, Katoo e Tom Beaver.

Ad oggi non è ancora noto quando uscirà il secondo album dell’artista che ha da poco pubblicato il brano Non mi fa dormire in duetto con Caffellatte. Che il nome del tour, come spesso si usa fare, sia un indizio e quindi il titolo del nuovo disco Luci Addosso o, del nuovo singolo per l’estate 2022?

DEDDY – LUCI ADDOSSO SUMMER TOUR

Al momento queste sono le date confermate per i live:

Sabato 18 Giugno 2022 | Scandiano (RE) @ FestivaLOVE

Venerdì 24 Giugno 2022 | Lecce @Palasummer

Sabato 9 Luglio 2022 | Gravina di Catania (CT) @Terre di Sicilia in FEST

Giovedì 28 Luglio 2022 | Fidenza (PR) @Fidenza Village Summer Festival

Sabato 27 Agosto 2022 | Santa Marinella (RM) @Castello di Santa Severa

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI