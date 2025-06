Tra amori lampo e ricordi indelebili, Deddé torna “D’Estate” con un racconto lucido e nostalgico

Lontano dai cliché del tormentone estivo, Deddè torna con D’Estate (Warner Music Italy): un racconto lucido e nostalgico di quelle storie che durano il tempo di una stagione, ma che restano sotto pelle.

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download da venerdì 27 giugno, il brano si muove su una produzione – firmata da Room9 – dal sound fresco e attuale, che richiama l’euforia degli amori lampo e dei ricordi indelebili.

Ed ecco che la voce di Deddè si adagia su sonorità pop-mediterranee, contaminate da sfumature urban e accenti malinconici, mescolando vibrazioni da club con immagini da film d’autore.

DEDDè: COSA SUCCEDE “D’ESTATE”? FUORI IL NUOVO SINGOLO

D’Estate Deddè canta senza sovrastrutture e racconta quello che siamo quando ci lasciamo la routine alle spalle e ci concediamo di essere anche fragili.

C’è chi arriva, chi parte e chi torna a settembre come se niente fosse. Tutto d’estate, ma poi resta addosso per mesi.

Il brano – che arriva a tre mesi di distanza dall’uscita di NISCIUN MAJE – diventa così la perfetta colonna sonora per chi ama le parentesi brevi ma autentiche, ma anche per chi sa che alcune storie iniziano per caso e finiscono con naturalezza, senza bisogno di spiegazioni.