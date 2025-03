Deborah De Luca annuncia HARD POP Vol.2: nel nuovo album featuring con Geolier ed Emma

Dopo aver conquistato Times Square con la presentazione di HARD POP, Deborah De Luca torna con il secondo capitolo del suo progetto discografico, il nuovo album è HARD POP Vol.2.

L’album, in uscita il 21 marzo per Smilax Records/Solamente Records, unisce ancora una volta il mondo dell’elettronica con influenze pop e urban, confermando la DJ e producer napoletana come una delle artiste più richieste della scena techno internazionale.

DEBORAH DE LUCA, HARD POP VOL.2: TRACKLIST E COLLABORAZIONI

Dopo il successo del remix di Say It Right con Nelly Furtado e delle rivisitazioni di brani di Cesare Cremonini e Achille Lauro, Deborah De Luca ha deciso di alzare l’asticella.

In HARD POP Vol.2, troviamo collaborazioni esclusive con alcuni dei nomi più importanti della scena musicale italiana, tra cui Geolier ed Emma Marrone, oltre a nuovi remix e tracce inedite pensate per incendiare i dancefloor di tutto il mondo.

L’album sarà disponibile in digitale e anche in versione vinile in edizione limitata: solo 100 copie numerate, rendendo HARD POP Vol.2 un pezzo da collezione per i fan della producer italiana.

Oltre all’uscita del nuovo album, Deborah De Luca sarà special guest di Vision, la one night dell’Amnesia, che si terrà il 21 marzo al Fabrique di Milano.

CHI È DEBORAH DE LUCA? LA DJ ITALIANA PIÙ POPOLARE AL MONDO

Deborah De Luca è una delle DJ italiane più famose a livello internazionale. Con uno stile che mescola techno potente e influenze pop, ha calcato i palchi dei festival più importanti, dal Timewarp all’Amnesia di Ibiza fino allo Space di Miami.

È stata la prima DJ italiana a esibirsi a Times Square, New York, per la presentazione del suo album, un traguardo raggiunto finora solo dai Måneskin.

Con oltre 3 milioni di follower su Instagram, è un’icona della club culture contemporanea, capace di conquistare il pubblico con set carichi di energia e performance spettacolari.

Il 2025 segna un altro passo importante nella sua carriera con l’uscita di HARD POP Vol.2, che si preannuncia come uno dei dischi techno più attesi dell’anno.

Foto di Thom Réver