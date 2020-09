De Sfroos: ritorno a sorpresa per ripubblicare l’album cult “Manicomi”

Sono passati 25 anni da quando nel comasco, nel varesotto e nel Canton Ticino impazzavano brani come La Curiera, Poor Italia o Lo Sconcio. Un quarto di secolo fa usciva Manicomi, l’album cult dei De Sfroos, la band dalla quale è emerso il talento di Davide Van De Sfroos. Ora, per celebrare la ricorrenza, il 25 settembre Manicomi tornerà nei negozi tradizionali e in digitali.

A metà degli anni ’90 Internet era agli albori e per conoscere le date della band funzionava solo il passaparola. Le feste popolari dell’Insubria erano il momento di incontro dei supporter, quelli che con il tempo si sarebbero trasformati in Cau Boi, ovvero il fans club che ancora oggi segue Davide come un’ombra.

Il disco è dedicato a Marcu De La Guasta (Marco Pollini), uno degli storici componenti della band scomparso nel 2017.

Oggi i De Sfroos sono Davide Van De Sfroos (Davide Bernasconi), Alessandro Frode (Alessandro Giana), Didi Murahia (Arturo Bellotti) e Lorenzo Mc. Inagranda (Lorenzo Livraghi).

Manicomi (MyNina / Artist First) sarà disponibile in 2 versioni. CD e cofanetto deluxe / limited edition autografato (doppio vinile + CD).

I 15 brani sono stati rimasterizzati in Svizzera presso gli studi della RSI.

DE SFROOS MANICOMI

“Alla fine dello scorso giugno mi ha chiamato Canino proponendomi l’idea di rimettere insieme i De Sfroos per la ristampa di Manicomi. All’inizio ero un po’ perplesso, ma dopo aver contattato gli altri membri del gruppo ho capito che se fossimo stati in grado di riportare in vita lo spirito e la leggerezza di un tempo, allora tutto avrebbe avuto un senso. In realtà è bastata una cena per ripartire esattamente dove ci eravamo fermati”.

Queste le parole di Alessandro “Frode” Giana, membro fondatore della band rilasciate al quotidiano comasco La Provincia. Prosegue Davide Bernasconi.

“Durante il lockdown abbiamo dovuto rimandare l’uscita del mio nuovo disco ma allo stesso tempo pensavo che fosse il momento giusto per fare qualcosa di speciale. L’idea si è materializzata appena Giampiero Canino, che è stato la scintilla e il catalizzatore di tutto, mi ha chiamato per ricordarmi che Manicomi compiva 25 anni. Poco dopo ci siamo ritrovati tutti insieme con la stessa energia di quel magico periodo. Ovviamente è stato altrettanto istintivo provare a suonare di nuovo insieme. Immediatamente sono nate sensazioni positive, le stesse che hanno partorito un tormentone come La curiera due giorni prima di andare a Milano registrare Manicomi negli studi di Mauro Pagani. Così abbiamo deciso che lo accompagneremo con qualche showcase live.”

MANICOMI – TRACKLIST

1. Anna

2. Manicomi

3. Zia Luisa

4. Lo sconcio

5. La curiera

6. Ave Maria

7. De Sfroos

8. El teemp

9. Spara Giuvànn

10. La Frontiera

11. Kamell

12. Poor’ Italia

13. La furmiga

14. Nonu Aspis

15. El Diavùl

Foto di Enza Procopio