De Sfroos: appuntamenti live per celebrare la ripubblicazione di “Manicomi”

La notizia della ripubblicazione di Manicomi ha lasciato i fans a bocca aperta. L’ultimo album della storia dei De Sfroos, introvabile e posseduto solo da pochi fortunati supporter e seguaci della prima ora, rivivrà da venerdì 25 settembre per celebrare il quarto di secolo di un disco con brani ancora decisamente attuali (ne abbiamo parlato Qui).

“Eccoci ritornati nel nome di un tempo che ci siamo ritagliati a modo nostro parecchi anni fa, che ci ha permesso di portare in giro una ventata di ritmo e di far riunire le persone attorno ad una musica diretta e ruspante. Quel tempo, è appartenuto anche a molti di voi, che lo avete reso possibile, per questo abbiamo deciso 25 anni dopo di togliere dal suo armadio polveroso il disco che in quel periodo ha rappresentato quello che stavamo vivendo. Lo abbiamo lucidato e rimesso in pista, perché crediamo che appartenga anche a voi e non solo alla nostra storia. Speriamo che questo vi faccia piacere. Da un periodo di immobilità e di soste forzate è nato un desiderio che ha permesso al passato di ritornare. Abbiamo tolto dagli armadi anche gli strumenti e le canzoni di quei tempi, perché la voglia di ritornare a suonarvi anche qualche brano è stata più forte del timore della ruggine. I DE SFROOS vi mandano il loro saluto e appena possibile faranno in modo di salire su di un palco per incontrarvi con la musica di quel tempo incredibile. Perché il tempo passa….ma anche noi abbiamo il diritto di non rimanere immobili… Grazie!”

Queste le parole postate sui social da Davide Van De Sfroos.

DE SFROOS MANICOMI

Manicomi (MyNina / Artist First) sarà disponibile in digitale, ma anche in versione CD e in cofanetto deluxe/limited edition autografato (doppio vinile + CD).

L’album è stato presentato lunedì 21 settembre presso gli studi della RSI nel Canton Ticino.

Da giovedì 24 settembre i De Sfroos terranno una serie di appuntamenti per presentare live alcuni brani tratti dal disco e incontrare i fan nel completo rispetto delle norme vigenti.

Ecco le prime date:

Giovedì 24 settembre LUGANO, Boschetto Parco Ciani, ore 18.00. (in caso di pioggia l’evento si terrà allo Studio Foce con un doppio appuntamento ore 18.00 e ore 21.00) – ingresso libero previa prenotazione su http://prenota.lugano.ch/

Venerdì 25 settembre BERGAMO, Spazio Polaresco, ore 18.30 – ingresso libero previa prenotazione inviando una email al seguente indirizzospaziopolaresco@gmail.com

Sabato 26 settembre BRESCIA, Distilleria Molloy, ore 18.30 – ingresso libero previa prenotazione inviando una email al seguente indirizzo distilleriamolloy@gmail.com

Domenica 27 settembre COMO, Teatro Sociale, ore 18.00 – biglietti disponibili in prevendita sul circuito interno del teatro https://biglietteria.aslico.org/home.aspx

Mercoledì 30 settembre MILANO, Ride Milano, ore 21.30 – ingresso libero previa prenotazione su https://link.dice.fm/nJq1mKxHS9

Domenica 4 ottobre LECCO, Teatro Invito, doppio appuntamento ore 15.00 e ore 18.00 – ingresso libero previa prenotazione inviando una email al seguente indirizzo discoshoplecco@gmail.com

(per l’accesso all’evento, a cura di Discoshop, verrà data precedenza a chi ha già acquistato il disco in negozio e a seguire l’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti).

Foto di Enza Procopio