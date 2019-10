Per Francesco De Gregori è stata un’estate ricca di soddisfazioni. De Gregori & Orchestra – Greatest Hits Live è stato un successo in ogni occasione e le date alle Terme di Caracalla di Roma e all’Arena di Verona ne sono una testimonianza (Qui il nostro articolo sul concerto tenuto a Rimini in occasione della Notte Rosa).

Ora il Principe ha annunciato una nuova tournée, De Gregori & Band Live – The Greatest Hits che prenderà il via a marzo 2020 e che toccherà i club italiani ed europei.

In scaletta i brani storici di una carriera stellare. Ancora non è noto se ci saranno artisti a cui sarà affidato l’opening act, così come successo a Tricarico che per tutta l’estate ha accompagnato De Gregori. I due, poi, hanno inciso il singolo A Milano non c’è il mare, apripista del nuovo album dello stralunato cantautore milanese (Qui il nostro articolo e Qui la videointervista realizzata a Tricarico in occasione di Buon Compleanno Mimì)

Durante questo nuovo tour Francesco De Gregori sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti al basso e contrabasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino. Per la prima volta sarà sul palco anche Simone Talone alle percussioni.

DE GREGORI & BAND LIVE – THE GREATEST HITS – LE DATE

Ecco le prime date confermate del tour prodotto e organizzato da Friends & Partner.

5 marzo al Vox Club di Nonantola (Modena)

6 marzo alla Supersonic Arena di S. Biagio di Callalta (Treviso)

8 marzo al Volkshaus di Zurigo

10 marzo all’Alcatraz di Milano

12 marzo a La Cigale di Parigi

14 marzo a La Madeleine di Bruxelles

15 marzo al Den Atelier di Lussemburgo

18 marzo al Cadogan Hall di Londra

21 marzo all’Atlantico Live di Roma

23 marzo al Teatro Nuevo Apolo di Madrid

