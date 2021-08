Davide Van De Sfroos: il nuovo estratto dall’album è “Oh lord, Vaarda Gio” con Zucchero

Davide Van De Sfroos Oh Lord, Vaarda Gio è il nuovo singolo estratto dall’album del cantautore in uscita il 17 settembre per BMG/MYNINA. E in questo brano Van De Sfroos non sarà solo, ma accompagnato da un grande artista… Zucchero.

Una preziosissima collaborazione per un brano potente, profondo, a tratti mistico: Davide Van De Sfroos e Zucchero Sugar Fornaciari uniscono le voci in una sola preghiera nel singolo Oh Lord, Vaarda Gio, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 settembre.

Questa nuova canzone arriva dopo Gli Spaesati, uno scanzonato omaggio alla letteratura del suo territorio. Questa volta il “narratore di storie in musica” torna questa volta in coppia con il signore del blues italiano, in un singolo intimista che anticipa il nuovo album di inediti MAADER FOLK.

Davide Van De Sfroos Oh Lord, Vaarda Gio

Prodotta da Taketo Gohara, il singolo è una solenne preghiera dalle sonorità gospel, una ballad dal messaggio potentissimo in cui le calde voci di Van de Sfroos e Zucchero Sugar Fornaciari si amalgamano fino a fondersi in una sentita richiesta di protezione a chi ci veglia da lassù.

In un periodo storico dominato dall’incertezza, dalle difficoltà e dalle infinite incomprensioni tra gli uomini, gli artisti si fanno portavoce di quella fetta di mondo ancora fiduciosa in un radicale e salvifico cambiamento.

Ecco come la racconta Davide Van De Sfroos:

“OH LORD, VAARDA GIO è una canzone che aspettava da tempo di uscire dal cassetto, di essere arrangiata, musicata e cantata. Il momento è arrivato proprio durante il lockdown, quando tutti avevano più che mai bisogno di una canzone vagamente spirituale e mistica. Vista la struttura del ritornello, con questa ‘Oh Lord, please tell me’, mi è venuto subito in mente Zucchero. E lui, oltre ad accettare, ha fatto di più: ha cantato nel suo dialetto, cosa che non fa abitualmente, regalando al brano sfumature inedite“.

Il brano arriva proprio alla vigilia dell’ultima tappa del fortunato DAVIDE E I DE SFROOS TOUR 2021, la grande festa di chiusura al Carroponte di Milano in programma sabato 4 settembre.