Davide Shorty, dalle ceneri di un incendio nasce l’album “Nuova Forma”

Disponibile sia in formato che in digitale da venerdì 28 febbraio, Nuova Forma (qui il pre-save e il pre-order) è il nuovo album di Davide Shorty: un viaggio intenso e personale tra hip hop, soul, jazz e cantautorato, che nasce dalle ceneri di un incendio (nel 2023 un incendio ha distrutto la casa e lo studio di Davide, ndr) e si trasforma in un’opera che parla di rinnovamento, resistenza e bellezza nelle avversità.

Ma non è tutto! Prodotto interamente dallo stesso Davide Shorty e impreziosito dalle collaborazioni con Daniele Silvestri, Serena Brancale, Ainé, Casadilego e Giò Sada, il disco parla infatti anche di temi universali come l’amore, la mascolinità tossica, la depressione, la politica e la disillusione.

Nata come una necessità – dal riflesso doloroso di una separazione alla ricerca di se stessi in un mondo sempre più disconnesso – ogni traccia si trasforma così in un frammento di vita, invitando l’ascoltatore a guardarsi dentro e ad accogliere ogni mutamento.

“Mi è sempre piaciuto il concetto che ‘nulla si crea e nulla si distrugge, perché tutto si trasforma’. Il mondo intorno a noi, e noi con esso, cambia costantemente. Tutto è ciclico, nulla si svuota, bensì cambia di forma.

Questo mi è successo quando un incendio mi ha costretto a cambiare il mio modo di lavorare e di approcciarmi alla musica. Ho iniziato a spostarmi costantemente, appoggiandomi a diversi studi sparsi per il mondo, e ho prodotto in prima persona tutti i brani dell’album.

Questo disco è nato in maniera diversa. È stato un puzzle ed è figlio delle limitazioni. Ma le limitazioni ti spogliano e ti mettono a confronto con te stesso. Ho trovato delle risorse dentro di me che non sapevo di avere. Ho trovato la mia nuova forma“.

DAVIDE SHORTY, “NUOVA FORMA”: LE DATE DEL TOUR

3 Aprile – Roma, Alcazar

11 Aprile – Torino, CPG

2 Maggio – Bologna, Locomotiv Club

21 Maggio – Milano, Blue Note

Biglietti disponibili QUI!