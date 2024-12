Davide Shorty torna con “Lacrime di Felicità” feat Casadilego, una poesia sull’importanza di ascoltarsi

Davide Shorty, Lacrime Di Felicità feat Casadilego: significato del testo del nuovo singolo

Scritto a quattro mani insieme a Casadilego, Lacrime Di Felicità (distribuito da Ada Music Italy) è il nuovo singolo di Davide Shorty, che ha anche prodotto il brano, in cui si è lasciato guidare dalla voce potente e dalle chitarre eteree della giovane collega, creando così il tappeto emozionale perfetto per le sue strofe rap.

“La voce di Casadilego mi ha colpito fin dal primo istante in cui l’ho sentita“, ha dichiarato Davide Shorty.

Poi, ha aggiunto: “Poco dopo la sua esperienza ad X Factor, le ho scritto sui social e ci siamo ripromessi di collaborare. Quando poi ci siamo conosciuti di persona mi sembrava come di parlare con una vecchia amica. Penso che sia un’artista di grandissimo spessore umano, oltre che artistico, ed è anche incredibilmente umile”.

Casadilego, invece, ha dato qualche dettaglio in più sulla genesi del brano: “Lo abbiamo scritto la scorsa estate. Era una canzone incerta e caldissima, scritta con la naturalezza di chi si conosce da anni. Di cosa parla? Dei momenti che ci riempiono, lasciando a lungo lo strascico di un’energia speciale”.

“Lacrime Di Felicità” feat Casadilego: significato del brano

Lacrime di Felicità è una poesia che racconta quanto sia importante imparare ad ascoltarsi, soprattutto nei momenti più dolorosi, affinché questo dolore si trasformi in crescita personale e spirituale:

“Viviamo in un mondo che demonizza il dolore e che cerca sempre di evitarlo. Ci auto-bombardiamo di distrazioni e andiamo avanti senza conoscerci. La verità è che non sappiamo più di cosa abbiamo bisogno e ci siamo dimenticati di essere felici”, ha spiegato Davide Shorty.

Poi, ha aggiunto: “Sto imparando ad essere grato anche per tutti quei momenti in cui mi sono sentito totalmente perso, perché é lì che ho imparato ad ascoltarmi e mi sono avvicinato un po’ di più alla persona che volevo essere”.

Insomma, “la ricerca della felicità é una strada tortuosa e piena di pericoli, costellata da ossessioni, ostacoli e tanta stanchezza. Resistere con fiducia nell’Universo può però portarci a piangere lacrime di felicità”.

Davide Shorty, “Lacrime Di Felicità” feat Casadilego: testo del brano

Piango lacrime di felicità

Quasi da voler congelare il tempo

Lo sciolgo solo quando mi va

Lo bevo per trovarlo, poi se lo perdo

Ah, non mi fermo da anni

Ho quasi smesso di contarli

Così si diventa grandi

Forse dovrei riposarmi

Ma anche oggi si dorme domani

Quindi più tardi passo a trovarmi

Mi busso alla porta e mi chiedo

Che si prova ad essere così testardi

La vita vuole testarmi

La prendo a testate in giornate passate in cui penso solo a detestarmi

Ho imparato ad alzarmi

Se divento mito, nessuno potrà mai sfatarmi

Piuttosto provino a spararmi

Non c’è pallottola che possa uccidere questa voglia di rifarmi, ah

Ho fatto danni

Quando ho dimenticato di amarmi

Quando non ascolto più lo spirito, dirigo tutto il dolore sugli altri, ah

Adesso dammi la forza di ricordarmi

Di essere ancora felice

Una voce mi dice: “Non è troppo tardi”, ah

Piango lacrime di felicità

Quasi da voler congelare il tempo

Lo sciolgo solo quando mi va

Lo bevo per trovarlo, poi se lo perdo

Nel mio cuore i buoni dentro soli

Ma intanto fuori cosa resta?

Di dolore non si muore

Solo perché il male pressa e ti calpesta

In fondo a me cosa interessa?

Un fiore qui chi me lo presta?

Ed io che pensavo di andare a una festa

E invece respiro tristezza

A scuola ti riempiono solo di fatti

Ma senza vera conoscenza

I diversi sono matti

Infatti sono già coraggiosi in partenza

La saggezza dalla vetta aspetta zitta

Poi ti insegna a contenerla

Mentre gli altri sono già distratti

Non vedono più la bellezza

Una cosa è certa

Un solo sorriso vale mille guai

A volte non senti più niente in questo viavai

Anestesia, no, non sia mai

Preferisco urlare e trasformare l’energia in vibes, in real time

Piango lacrime di felicità

Quasi da voler congelare il tempo

Lo sciolgo solo quando mi va

Lo bevo per trovarlo, poi se lo perdo