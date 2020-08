David Seppia e Rnla: “Hope U’re Fine” è un messaggio di speranza

Dalla collaborazione del cantautore palermitano David Seppia con il producer Rnla è nato il brano Hope U’re Fine. Il pezzo, distribuito in digitale da A1 Artist First, è disponibile dal 31 luglio 2020 in streaming e download su tutti i principali store.

Hope U’re Fine contiene un messaggio di speranza, proposto con sonorità Pop lo-fi e indie

internazionale. Rnla (all’anagrafe, Giuseppe Renella, classe 1999) inizia a produrre musica dall’età di 11 anni e pubblica le sue produzioni a fine 2019. Vanta già numerose collaborazioni con artisti emergenti internazionali, come Yaeow, Vallin, SEA, Ayko, Michel Joel, Carl Storm.

Per la prima volta Rnla lavora con un cantautore italiano: David Seppia (nome d’arte di Davide Napoli). Dopo gli studi di canto, Davide – nato l’1 novembre 1996 a Palermo – impara a suonare la chitarra e il pianoforte. Nel 2017 frequenta una masterclass di scrittura d’autore con Tony Bungaro; e l’anno successivo partecipa ad Area Sanremo Tour, arrivando in finale come autore. A maggio di quest’anno ha pubblicato il singolo Alla fine arrivi tu, dopo l’esordio con Gelato.

Dall’incontro di questi due artisti ha avuto origine un pezzo lo-fi made in Italy, che costituisce un’esperienza inedita per entrambi. Rnla ha raccontato così la collaborazione: “L’incontro con David Seppia è stato molto stimolante nella ricerca di suoni originali, tratti da “rumori” di vita quotidiana. Hope U’re Fine è il nostro messaggio di speranza. La morbidezza delle note e degli accordi ad essa legati vuole trasmettere un senso di pacatezza e un mood happy/sad“.

Parlando di Hope U’re Fine, anche David Seppia ha espresso parole di soddisfazione e felicità. “Grazie alla collaborazione con Rnla ho avuto la possibilità di esprimere un altro lato della mia anima, forse più introspettivo e privo di barriere, sperimentando la scrittura in un’altra lingua. Nella ricerca delle parole si concentra il simbolismo della speranza, della possibilità di arrivare ai propri obiettivi, che siano una persona cara, un nuovo traguardo o molto altro“.

Il brano, scritto da Davide Napoli, Giuseppe Renella ed Ennio Mirra, è prodotto da Rnla e Nyobass. La canzone è il primo singolo ufficiale pubblicato dalla label partenopea Future Artist in lingua inglese.