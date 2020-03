Dark Polo Gang Loco feat. Kidd Keo.

È fuori su tutte le piattaforme digitali il nuovo brano della Dark Polo Gang, Loco. Una canzone prodotta da Sick Luke che li vede duettare con l’artista internazionale Kidd Keo.

Loco si presenta come una fusione di lingue e suoni, italiano e spagnolo, trap e R&B.

Kidd Keo è un artista trap spagnolo, conosciuto per la sua abilità nel saper rappare fluentemente sia in spagnolo che in inglese.

Nel 2016 Keo ha pubblicato il singolo Okay, una versione spagnola del brano Debrouillard di Damso, canzone diventata un punto di riferimento per la trap in Spagna con cui raggiunge 19 milioni di visualizzazioni.

Grazie alla portata dei suoi ascolti e alle sue capacità Kidd Keo firma un contratto con Warner Music Latina che lo porta ad oggi a collaborare con Universal Music Italia e la Dark Polo Gang.

Dark Polo Gang Loco – Il video

È online anche il video del brano realizzato dalla Casa di produzione The Astronauts, girato a Milano.

Nelle immagini che scorrono gli artisti si destreggiano tra gare di velocità clandestine e movida. Tutto concentrato in una lunga notte, dove non manca l’ostentazione dissacrante del denaro tra macchine costose e abiti firmati.

Loco arriva per la DPG dopo la pubblicazione di GLOCK e Bassotto.