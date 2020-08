E’ uscito lo scorso 8 maggio per Virgin Records / Universal Music Italia Dark Boys Club, il mixtape che segna un ritorno alle origini per la Dark Polo Gang (ne abbiamo parlato Qui). Il progetto dal 4 settembre sarà pubblicato anche in versione fisica, in cd e vinile. Dark Boys Club è già disponibile in pre order.

Il mixtape di inediti ha avuto un ottimo riscontro fin dall’uscita, piazzandosi immediatamente in vetta alla classifica Fimi, rimanendo nella Top Ten per cinque settimane consecutive.

Il mixtape della Dark Polo Gang ha totalizzato oltre 50 milioni di streaming e quasi 15 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dark Boys Club raccoglie i brani realizzati durante la quarantena nei mesi immediatamente precedenti. Nel disco numerosi featuring con importanti esponenti della scena italiana: Tedua, Capo Plaza, Traffik, Mambolosco, Samurai Jay, Drefgold, Salmo, Lazza, Ketama126, Boro Boro, Anna e Oni One.

Nelle scorse settimane abbiamo parlato della Dark Polo Gang come esempio di come non sempre un cambio di etichetta può essere funzionale al progetto (Qui il nostro articolo).

DARK BOYS CLUB – TRACKLIST

1 – Dark

2 – Gang

3 – Savage (Feat. Tedua)

4 – Pussy (Feat. Lazza & Salmo)

5 – Dark Love Gang (Feat. Ketama126)

6 – Amiri Boys (Feat. Capo Plaza)

7 – No Stupid (Feat. Boro Boro & Samurai Jay)

8 – 4L (Feat. MamboLosco)

9 – Biberon (Feat. ANNA & DrefGold)

10 – #FREETRAFFIK (Feat. Oni One & Traffik)