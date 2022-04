Daria Huber racconta il primo passo nell’età adulta: ecco il nuovo singolo “Sabbie Mobili”.

Un sound d’ispirazione britannica con chitarre elettriche e ritmiche scandite per il nuovo singolo di Daria Huber, giovane cantautrice napoletana classe ’02. Già nota per la sua partecipazione a X-Factor, terminata a un passo dai live show. Continua il suo percorso con Trident Music e Capitol Records, dopo la pubblicazione del primo singolo Viaggi della Mente, uscito nel Febbraio del 2021.

Proprio il primo singolo ha sancito l’inizio della collaborazione con Dnvr, Freccia e Foe con cui Daria ha iniziato un processo di studio e introspezione musicale alla ricerca di un sound rappresentativo al cento per cento. Frutto di questa ricerca il nuovo singolo Sabbie Mobili, disponibile dall’8 Aprile su tutte le piattaforme streaming.

daria huber “sabbie mobili”

Una metafora intrigante, quella delle sabbie mobili, usata da Daria per raccontare il senso di soffocamento in cui si rischia di sprofondare quando non si dà il giusto spazio ai propri sentimenti. Evitare o nascondere per troppo tempo le proprie emozioni non serve, perché queste sono più forti e prima o dopo prendono il sopravvento. Questo è il messaggio che la giovane cantautrice vuole lanciare ai suoi ascoltatori, invitandoli a guardarsi dentro e ad affrontare senza paura la propria sfera emotiva, per imparare a conoscersi e, così facendo, vivere a pieno ogni situazione anche quelle che sembrano più dolorose.

il sound volutamente minimale riprende gli strumenti tipici del British Indie-pop: chitarre elettriche, basso e batteria, costruendo una sonorità che lascia molto spazio alla voce di Daria, e che riesce a creare una giusta contrapposizione con la dolcezza che riesce a mettere nel suo cantato.

Un brano frizzante, leggero, ma allo stesso tempo pensato che dimostra parte significativa dell’animo della cantautrice che con la sua musica vuole creare un legame forte con i suoi ascoltatori e invitarli a sentirsi liberi di ascoltare loro stessi. L’inizio di un progetto discografico con grande potenziale e che non può che crescere.

La giovane artista è molto attiva anche sui social, dove spesso pubblica personali reinterpretazione di brani internazionali e non, potete seguirla qui!