Sanremo 2022: Dargen D’Amico conquista la sala stampa e fa ballare l’Ariston. Ecco il video ufficiale di “Dove si balla”

Dargen D’Amico Dove si balla video ufficiale del brano in gara al Festival di Sanremo 2022.

L’icona del rap d’autore, negli ultimi anni al lavoro con tanti nomi della musica, Fedez in primis, ha debuttato sul palco dell’Ariston conquistando nella prima serata del Festival il terzo posto per l sala stampa.

Da mercoledì 2 febbraio è fuori il video ufficiale del brano di Dargen (oltre che la canzone su tutte le piattaforme digitali).

DARGEN D’AMICO DOVE SI BALLA VIDEO

L’atmosfera che pervade il videoclip di DARGEN D’AMICO sin dai primi secondi è onirica, sospesa e surreale, al di fuori del tempo e dello spazio; un non luogo, un limbo che ricorda vagamente una solitaria e isolata spiaggia, su cui si staglia un’enorme porta di legno che per tutta la durata del video lo spettatore sembra riuscire a varcare solo parzialmente.

Il suo occhio da voyeur viene trasportato al di qua e al di là di quello che rappresenta una sorta di portale su un mondo altro, le cui basi poggiano su un enorme disco in vinile – quello di “Dove si balla” – su cui a poco a poco si radunano delle piccole miniature, le cui pose ricordano quelle di uomini e donne intenti a scatenarsi in pista.

Anche il videoclip è emblematico della straordinaria capacità di Dargen d’Amico di affrontare l’attualità e i problemi quotidiani sdrammatizzandoli e dando loro una chiave più “leggera” e irriverente. Le miniature, realizzate a mano come piccole statue, vanno a sostituire infatti le persone, attualmente impossibilitate a ballare uno accanto all’altro come vorrebbero.

Un’idea alternativa, sofferta ma doverosa, a quella iniziale alla base del video, che avrebbe dovuto prevedere la presenza di numerose comparse in carne e d’ossa e che non è stata realizzata in rispetto alle attuali norme anti-Covid; un’interpretazione agrodolce e malinconica del periodo che tutti noi siamo vivendo, smorzata dal testo della canzone che invita a “fottersene e ballare”, anche soli nel proprio salotto, in tuta, in pigiama o avvolti da una coperta di pile, accompagnati dalle parole del cantautore, che si susseguono in sovraimpressione come un karaoke per tutta la durata del video.

Crediti:

Video di Colomovie

Artwork/Edit/VFX: Matteo “Colomovie” Colombo

Dop: Filippo Manfroi

Produzione esecutiva: Giada Mesi

Foto di Adriana Tedeschi