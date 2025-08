Venerdì 1° agosto è uscito l’EP Urban Impressionism (Piano Solo) di Dardust, composto da 8 tracce in piano solo del suo ultimo lavoro discografico dall’omonimo titolo. In contemporanea, è stato annunciato il sold out e raddoppio della data di Milano e dieci nuove tappe del tour che partirà in autunno.

Urban Impressionism (Piano Solo) contiene otto versioni alternative di alcuni dei brani contenuti nell’omonimo ultimo progetto discografico di Dardust, uscito a novembre 2024 per Artist First e Sony Masterworks, un lavoro che sfida le convenzioni della musica neoclassica/contemporanea, abbattendo i confini tra le arti e unendo musica e architettura.

L’EP è stato anticipato da Nuage for a Fading Sky – Piano Solo e Golden Cage – Piano Solo.

Con Urban Impressionism, Dardust ha esplorato nuove combinazioni di suoni e contrasti partendo da più fonti d’ispirazione artistica.

L’album, infatti, traduce in musica da una parte le geometrie architettoniche delle periferie urbane, dal brutalismo al post-modernismo, che in musica diventano espressioni genuine, forgiate senza il ricorso ad abbellimenti o artifici produttivi; dall’altra, le rapide pennellate dell’impressionismo pittorico, che si riflettono nel suo approccio alla composizione.

DARDUST, URBAN IMPRESSIONISM TOUR: LE DATE AGGIORNATE

Nel mentre, prosegue Urban Impressionism Summer Tour 2025, alle quali si aggiungono dieci nuove tappe nei teatri tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Tra di esse, c’è il raddoppio della data di Milano al Teatro San Babila dopo l’annuncio del sold out per la prima del 20 novembre.

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo Concerti, ITB International Talent Booking. Di seguito, il calendario di Urban Impressionism Tour con le date rimanenti e gli aggiornamenti:

3 agosto – Bari @ A-Riva Festival – set piano solo Urban Impressionism

16 agosto – Monasterace (RC) @ WMF – Future Nights – set electro

30 agosto – Rimini @ RIM Rimini In Musica – set piano solo Urban Impressionism

31 agosto – Narni (TR) @ Suoni Controvento – set piano solo Urban Impressionism

25 settembre – Venezia @ Festival delle Idee

20 novembre – Milano @ Teatro San Babila – SOLD OUT

21 novembre – Milano @ Teatro San Babila – NUOVA DATA

29 novembre – Lecce @ Teatro Apollo – NUOVA DATA

6 dicembre – Catania @ Teatro Ambasciatori – NUOVA DATA

11 dicembre – Bologna @ Teatro Dehon – NUOVA DATA

13 dicembre – Sassuolo (MO) @ Teatro Carani – NUOVA DATA

12 gennaio 2026 – Torino @ Teatro Gioiello – NUOVA DATA

16 gennaio 2026 – Padova @ Teatro ai Colli – NUOVA DATA

23 gennaio 2026 – Montecatini Terme (PT) @ Teatro Verdi – NUOVA DATA

24 gennaio 2026 – Verona @ Teatro Nuovo – NUOVA DATA

19 febbraio 2026 – Bolzano @ Teatro Cristallo – NUOVA DATA

I biglietti per le nuove date sono disponibili online da lunedì 4 agosto alle ore 12:00 e nei punti vendita autorizzati da sabato 9 agosto alle ore 10:00.

