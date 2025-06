Dardust annuncia l’uscita di un nuovo EP: “Urban Impressionism (Piano Solo)”

Dardust: l’EP Urban Impressionism (Piano Solo), il nuovo singolo Nuage For A Fading Sky – Piano Solo e il Summer Tour 2025.

In uscita il 1° agosto, Urban Impressionism (Piano Solo) è il nuovo EP di Dardust e contiene 8 versioni alternative di alcuni dei brani contenuti nell’omonimo ultimo progetto discografico dell’artista, uscito lo scorso novembre per Artist First e Sony Masterworks, che sfida le convenzioni della musica neoclassica/contemporanea, abbattendo i confini tra le arti e unendo musica e architettura.

Di fatto, interamente registrato a Parigi, l’album traduce in musica da una parte le geometrie architettoniche delle periferie urbane – dal brutalismo al post-modernismo – che in musica diventano espressioni genuine, forgiate senza il ricorso ad abbellimenti o artifici produttivi, e dall’altro le rapide pennellate dell’impressionismo pittorico, che si riflettono nel suo approccio alla composizione.

DARDUST, IN ATTESA DI “URBAN IMPRESSIONISM (PIANO SOLO)” ARRIVA “NUAGE FOR A FADING SKY”

L’EP sarà anticipato da Nuage For A Fading Sky – Piano Solo, il primo singolo di questo nuovo progetto, in uscita venerdì 20 giugno.

Il brano è una metafora della ricerca di fiducia in se stessi nel momento in cui tutto sembra confuso e incerto, ma è anche l’immagine di un pensiero che si ricostruisce gradualmente, diventando chiaro e concentrato, mentre fermarsi, meditare e rigenerarsi diventa essenziale.

DARDUST, URBAN IMPRESSIONISM – SUMMER TOUR 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo le prossime date di Urban Impressionism – Summer Tour 2025 di Dardust, prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking:

24 giugno – Cervia (RA) @ Ravenna Festival

@ Ravenna Festival 4 luglio 2025 – Rende (CS) @ Anfiteatro Unical

@ Anfiteatro Unical 6 luglio – Roma @ Videocittà

@ Videocittà 12 luglio – Exilles (TO) @ Forte di Exilles – piano solo

@ Forte di Exilles – piano solo 25 luglio – Assisi (PG) @ Riverock Festival – electro set

@ Riverock Festival – electro set 26 luglio – Caprarola (VT) @ Eco Sound Fest – set electro

@ Eco Sound Fest – set electro 28 luglio – Urbisaglia (MC) @ Anfiteatro Romano – NUOVA DATA

@ Anfiteatro Romano – 1 agosto – Pomarance (PI) @ Musicastrada Festival – piano solo

@ Musicastrada Festival – piano solo 16 agosto – Monasterace (RC) @ WMF – Future Nights – electro set

@ WMF – Future Nights – electro set 31 agosto 2025 – Narni (TR) @ Suoni controvento – piano solo

@ Suoni controvento – piano solo 25 settembre – Venezia @Teatro Malibran

@Teatro Malibran 20 novembre – Milano @ Teatro San Babila

I biglietti per il concerto del 28 luglio a Urbisaglia (MC) saranno disponibili online e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14.00 di lunedì 23 giugno.

