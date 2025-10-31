31 Ottobre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
31 Ottobre 2025

Dardust festeggia i 10 anni di “Sunset On M.” con 4 nuove versioni strumentali

Nel mentre, il tour nei principali teatri italiani, Urban Impressionism, prosegue con nuovi appuntamenti live

News di Lorenza Ferraro
Dardust Sunset On M. 2025
Condividi su:

Dardust: il nuovo EP Sunset On M. 2025 e il tour Urban Impressionism.

In occasione del decimo anniversario di Sunset On M., Dardust pubblica Sunset On M. 2025 (INRI / Universal Music): un EP composto da quattro tracce che propongono altrettante nuove versioni strumentali del brano che ha dato il via alla sua carriera.

Esattamente dieci anni fa il mio nome, Dario, e Stardust (alter ego di David Bowie) si sono uniti, dando vita a Dardust: un alter ego immaginato come un esploratore che, a bordo della sua astronave-pianoforte, si lancia oltre lo spazio e il tempo per cercare nuove traiettorie sonore“, ha dichiarato il pianista, produttore e compositore, spiegando l’origine del suo nome d’arte e ricordando l’inizio del suo viaggio artistico.

Un viaggio che, a dieci anni di distanza, continua ad espandersi, esplorando nuove sonorità e dimensioni emotive, attraverso le quattro tracce contenute nell’EP: Sunset on M. 2025, la versione originale risuonata interamente; Sunset on M. (felt piano version), un’interpretazione per pianoforte feltrato, con un suono rinnovato e risuonato insieme a Stefano Colangelo e Gianluca Mancini; Sunset on M. (strings version), un arrangiamento del Trio Cavalazzi per soli archi, compagni di viaggio di Dardust sul palco durante i numerosi live e Sunset on M. (orchestral version), un ricordo speciale del concerto al Teatro Dal Verme, registrato insieme all’orchestra I Pomeriggi Musicali.

DARDUST, URBAN IMPRESSIONISM: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour Urban Impressionism, prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking, che vedrà Dardust esibirsi sui palchi dei più importanti teatri italiani:

  • 20 novembre – Milano @ Teatro San Babila – SOLD OUT
  • 21 novembre 2025 – Milano @ Teatro San Babila
  • 29 novembre – Lecce @ Teatro Apollo
  • 6 dicembre – Catania @ Teatro Ambasciatori
  • 11 dicembre – Bologna @ Teatro Dehon
  • 13 dicembre – Sassuolo (MO) @ Teatro Carani
  • 27 dicembre – Monasterace @ Wmf Future Nights – electro set
  • 12 gennaio – Torino @ Teatro Gioiello
  • 16 gennaio – Padova @ Teatro ai Colli
  • 23 gennaio – Montecatini Terme (PT) @ Teatro Verdi
  • 24 gennaio – Verona @ Teatro Nuovo
  • 19 febbraio – Bolzano @ Teatro Cristallo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


All Music Italia

Articoli più letti

X Factor pagelle secondo live: concorrenti sul palco e voti della puntata 1

X Factor 2025 pagelle secondo live: rob è la vera underdog, Layana sorprende ed eroCaddeo si conferma
album italiani in uscita 2025 2

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 31 ottobre: singoli più attesi settimana 44/2025 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 5

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Irama e Olly dominano la Classifica FIMI della settimana 43 6

Classifiche FIMI 43: Irama debutta in vetta, Olly si conferma il re dei singoli
Aiello e Levante nel singolo “Sentimentale”, in uscita il 31 ottobre 2025 per Epic Records/Sony Music Italy 7

Aiello e Levante, insieme in “Sentimentale”: l’amore al capolinea diventa una canzone senza rancore
Carlo Conti durante le audizioni di Sanremo Giovani 2025, dove sono stati scelti i 24 finalisti che si contenderanno due posti al Festival di Sanremo 2026 8

Sanremo Giovani 2025, Carlo Conti e la Commissione scelgono i 24 finalisti: da Nicolò Filippucci a Lea Gavino
Tiziano Ferro durante l’intervista a Radio2 9

Tiziano Ferro a Radio2: "Lucio Dalla mi confidò che avrebbe voluto firmare Sere Nere". E su Sanremo...
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 2 novembre con ospiti Dardust e Giordana Angi 10

Amici 2025: le anticipazioni del 2 novembre con ospiti Dardust e Giordana Angi

Cerca su A.M.I.