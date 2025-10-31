Dardust festeggia i 10 anni di “Sunset On M.” con 4 nuove versioni strumentali

Dardust: il nuovo EP Sunset On M. 2025 e il tour Urban Impressionism.

In occasione del decimo anniversario di Sunset On M., Dardust pubblica Sunset On M. 2025 (INRI / Universal Music): un EP composto da quattro tracce che propongono altrettante nuove versioni strumentali del brano che ha dato il via alla sua carriera.

“Esattamente dieci anni fa il mio nome, Dario, e Stardust (alter ego di David Bowie) si sono uniti, dando vita a Dardust: un alter ego immaginato come un esploratore che, a bordo della sua astronave-pianoforte, si lancia oltre lo spazio e il tempo per cercare nuove traiettorie sonore“, ha dichiarato il pianista, produttore e compositore, spiegando l’origine del suo nome d’arte e ricordando l’inizio del suo viaggio artistico.

Un viaggio che, a dieci anni di distanza, continua ad espandersi, esplorando nuove sonorità e dimensioni emotive, attraverso le quattro tracce contenute nell’EP: Sunset on M. 2025, la versione originale risuonata interamente; Sunset on M. (felt piano version), un’interpretazione per pianoforte feltrato, con un suono rinnovato e risuonato insieme a Stefano Colangelo e Gianluca Mancini; Sunset on M. (strings version), un arrangiamento del Trio Cavalazzi per soli archi, compagni di viaggio di Dardust sul palco durante i numerosi live e Sunset on M. (orchestral version), un ricordo speciale del concerto al Teatro Dal Verme, registrato insieme all’orchestra I Pomeriggi Musicali.

DARDUST, URBAN IMPRESSIONISM: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour Urban Impressionism, prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking, che vedrà Dardust esibirsi sui palchi dei più importanti teatri italiani:

20 novembre – Milano @ Teatro San Babila – SOLD OUT

21 novembre 2025 – Milano @ Teatro San Babila

29 novembre – Lecce @ Teatro Apollo

6 dicembre – Catania @ Teatro Ambasciatori

11 dicembre – Bologna @ Teatro Dehon

13 dicembre – Sassuolo (MO) @ Teatro Carani

27 dicembre – Monasterace @ Wmf Future Nights – electro set

12 gennaio – Torino @ Teatro Gioiello

16 gennaio – Padova @ Teatro ai Colli

23 gennaio – Montecatini Terme (PT) @ Teatro Verdi

24 gennaio – Verona @ Teatro Nuovo

19 febbraio – Bolzano @ Teatro Cristallo

