Dardust: Sublime anticipa il disco S.A.D. Storm and Drugs (tracklist)

Dardust Sublime è il nuovo singolo che anticipa S.A.D. STORM AND DRUGS il terzo album di uno degli artisti più originali e completi del panorama artistico italiano.

Domani, venerdì 29 novembre, il singolo sarà in radio.

Sublime è il secondo brano estratto da S.A.D. Storm And Drugs, disco in uscita il 17 gennaio 2020 per Sony Music Masterworks & Artist First.

DARDUST S.A.D. STORM AND DRUGS

Sublime segue di qualche settimana il lancio di Prisma. I due brani saranno contenuti in S.A.D. STORM AND DRUGS disco che rappresenta l’ultimo capitolo di una trilogia discografica che attraversa l’asse geografico/musicale Berlino – Reykjavík – Edinburgo, il primo progetto italiano di musica strumentale capace di unire il mondo pianistico minimalista all’attuale immaginario elettronico di matrice Nord Europea.

I primi due capitoli sono stati pubblicati nel 2015, 7, e nel 2016 Birth (qui la nostra recensione).

In questo nuovo disco Dardust ha voluto, per sottolineare la doppia anima che unisce due immaginari diversi, ispirarsi nella scelta del titolo, al termine Sturm und Drang, la corrente tedesca di fine Settecento che vedeva come protagonisti alcuni scrittori e pittori come Goethe e Caspar Friedrich.

S.A.D. STORM AND DRUGS Tracklist

Ecco la tracklist dell’album in uscita il 17 gennaio 2020.

Sublime Prisma Storm and drugs Without you Rückenfigur S.A.D. Sturm I – Fear Sturm II – Ecstasy Beatiful solitude

DARDUST – DARIO FAINI tra produzioni e tour

Dietro Dardust si cela Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo (ha all’attivo 45 milioni di riproduzioni), autore di hit per quasi tutti gli artisti pop italiani e produttore di successo (Mahmood, Levante e gran parte dell’ultimo disco di Emma).

La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl e l’NBA All Star Game.

Nel 2019 ha girato tutta Italia con LOST IN SPACE tour e a febbraio 2020 tornerà live con lo STORM AND DRUGS LIVE con cui si esibirà in Italia e all’estero.

Questi i primi appuntamenti italiani confermati:

27 febbraio 2020 Spazio Rossellinii – Roma

5 marzo 2020 Magazzini Generali – Milano

6 marzo 2020 Hiroshima Mon Amour – Torino