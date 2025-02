Dardust, in attesa del tour europeo arriva il nuovo brano “New York 17.3.24”

In attesa delle due speciali date italiane che anticipano il tour europeo, Dardust presenta un nuovo brano, New York 17.3.24 feat Ze in the Clouds, registrato a New York nello storico Germano Studio e nato da un’improvvisazione, che rappresenta la fugacità di quel momento, oltre a un rifugio dai ritmi frenetici della città.

Il brano è accompagnato da un video, girato a Parigi nel complesso brutalista Cité Rateau, che – così come gli altri videoclip – traduce in immagini il contrasto e, al tempo stesso, la fusione tra la geometria dei luoghi e la musica.

È inoltre già disponibile online un’anticipazione del live di Dardust al Palazzo del Ghiaccio di Milano: una performance che sintetizza il perfetto equilibrio da lui trovato tra pianoforte ed elettronica, che ha dato vita a uno stile personalissimo e innovativo, con cui ha ridisegnato i confini di classico e contemporaneo.

dARDUST, URBAN IMPRESSIONISM – TOUR 2025

Tra i più premiati e influenti pianisti, produttori e compositori contemporanei, il 12 e il 14 marzo Dardust sarà protagonista di due speciali live, che si terranno rispettivamente nella Sala I Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer al Pirelli Hangar Bicocca e all’Auditorium della Nuvola di Roma, progettato da Massimiliano Fuksas.

Due location, insomma, che rispecchiamo le atmosfere architettoniche e l’animo del suo ultimo album al pianoforte, Urban Impressionism (Artist First / Sony Masterworks), che traduce in musica le suggestioni dell’architettura brutalista e dell’impressionismo pittorico.

LE DATE ITALIANE DEL TOUR

12 marzo – Milano @ Pirelli HangarBicocca – I Sette Palazzi Celesti

14 marzo – Roma @ La Nuvola – Auditorium

EU TOUR 2025: LE DATE

18 marzo – Barcellona @ Sala Paral-Lel 62

21 marzo – Madrid @ San Pol

22 marzo – Lisbona @ Teatro Capitolio

29 marzo – Parigi @ L’Archipel

31 marzo – Bruxelles @ Bozar

1 aprile – Amburgo @ Nachtasyl

2 aprile – Berlino @ Colosseum

3 aprile – Praga @ Conservatoire Hall

6 aprile – Utrecht @ TivoliVredenburg – Cloud Nine

8 aprile – Londra @ Hoxton Hall

Il tour è prodotto da Metatron, Vivo Concerti e ITB International Talent Booking (qui i biglietti).