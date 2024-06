Dardust, in attesa del nuovo album “Urban Impressionism” arriva “Mon Coeur, Béton Brut”

Nel decennale della sua carriera, che vanta un palmarés di oltre 95 dischi di platino, Dardust annuncia la data d’uscita di “Mon Coeur, Béton Brut“, brano al piano con rapide schegge di sonorità elettroniche che anticipa “Urban Impression“, il nuovo progetto discografico del pianista, produttore e compositore, che vedrà la luce il prossimo autunno per Sony Masterworks e Artist First.

“Mon Coeur, Béton Brut“, invece, sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 21 giugno e non è altro che una metafora delle barriere emotive che ognuno di noi costruisce per difendere il proprio cuore.

Quest’ultime, in particolare, vengono tradotte in musica attraverso beat glitchati e minimali, mentre il motivo del pianoforte, ispirato ad Asturia dalla Suite Española del compositore impressionista Albéniz, rappresenta la parte “impressionista”, quella emotiva e umana del funambolo che desidera trovare un equilibrio tra la protezione emotiva e il bisogno di connessione con gli altri.

Ad accompagnare l’uscita del brano un video girato in bianco e nero a Les Arènes de Picasso di Parigi, iconico monumento dell’architettura postmodernista che ben sintetizza la duplicità degli elementi architettonici e musicali presenti nel brano.

DARDUST, URBAN IMPRESSIONISM TOUR EUROPEO: LE DATE

Artefice di uno stile personalissimo e innovativo, con il quale sta ridisegnando i confini di classico e contemporaneo, gettando la sua musica ben oltre le definizioni, Il prossimo 27 giugno Dardust celebrerà la sua brillante carriera con 10 Years 1 Night, un evento unico che lo vedrà calcare il palco del Teatro dal Verme di Milano insieme all’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta dal maestro Alberto Cipolla.

Inoltre, il 4 ottobre prenderà il via l’Urban Impressionism Tour (prodotto da Metatron, A1 Concerti, BPM Concerti e ITB International Talent Booking), che vedrò Dardust esibirsi sui palchi più suggestivi delle principali città europee: da Londra a Parigi, passando per Praga, Berlino, Amburgo, Copenhagen, Bruxelles, Barcellona, Madrid e Lisbona.

Di seguito riportiamo tutte le date ad ora annunciate:

4 ottobre 2024 – Londra @ Hoxton Hall

5 ottobre 2024 – Parigi @ L’Archipel

10 ottobre 2024 – Praga @ Conservatoire Concert Hall

13 ottobre 2024 – Berlino @ Berlin Colosseum

14 ottobre 2024 – Amburgo @ Nachtasyl

16 ottobre 2024 – Copenhagen @ Hotel Cecil

18 ottobre 2024 – Bruxelles @ Bozar

23 ottobre 2024 – Barcellona @ Sala Parallel 62

24 ottobre 2024 – Madrid @ Teatro San Pol

26 ottobre 2024 – Lisbona @ Capitolio

Foto di copertina di Emilio Tini