Dardust, al via il Duality + Guests Tour con ospiti Mahmood, Elisa, Samuele Bersani e…

In partenza il 29 novembre dal Teatro Rossini di Civitanova Marche (MC), il Duality + Guests (BPM Concerti) di Dardust farà tappa nei principali teatri italiani, dove l’artista proporrà al pubblico presente in sala uno show futuristico in 2 atti, un viaggio musicale unico e visionario insieme ad ospiti del calibro di Saturnino, Mahmood, Franco126, Elisa e Samuele Bersani (biglietti disponibili qui).

“Duality + Guests è un viaggio che non ha una mappa geografica e temporale, uno spettacolo fuori dagli schemi. Non un concerto tout court, ma uno show che mi piace definire ‘impressionista‘ perché rimanda alle influenze e alle ispirazioni di Debussy e agli spettacoli di arte varia di fine ‘800, dove oltre alla musica, il tempo e lo spazio, i costumi, le scenografie, le luci e i visual sono fondamentali.

In questa nuova leg gli ospiti interagiscono con me durante il primo atto al pianoforte (right hemisphere), più intimo, dove il fulcro è la musica classica contemporanea, mentre nel secondo atto (left hemisphere) l’elettronica diventa preponderante, c’è energia, puro divertissement e l’atmosfera è quella da club. Si tratta di un live a cui assistere senza pregiudizi, è l’estrema sintesi dei miei ultimi dieci anni di lavoro. Prima ci si emoziona e poi si balla“.

DARDUST, DUALITY + GUESTS: LE DATE

29 novembre 2023 | Civitanova Marche (MC) @ Teatro Rossini – con Saturnino

@ Teatro Rossini – con 12 dicembre 2023 | Milano @ TAM Teatro Arcimboldi Milano – con Mahmood

@ TAM Teatro Arcimboldi Milano – con 24 gennaio 2024 | Roma @ Teatro Brancaccio – con Franco126

@ Teatro Brancaccio – con 29 gennaio 2024 | Bologna @ Teatro EuropAuditorium – con Elisa

@ Teatro EuropAuditorium – con 3 febbraio 2024 | Firenze @ Teatro Verdi – con Samuele Bersani

*nuova data e nuova location per il concerto inizialmente previsto l’8 settembre 2023 all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze.

Foto di copertina di Alessio Panichi