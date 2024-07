Dardust Lancia ‘Impression, Skyline’, brano nato a Manhattan e concluso a Milano

In attesa del nuovo disco in uscita in autunno Dardust ha pubblicato il 12 luglio un nuovo estratto Impression, Skyline, scritto a Manhattan.

Il pezzo viene descritto come il secondo “quadro” del nuovo progetto discografico Urban Impressionism in arrivo per Sony Masterworks e Artist First.

Dopo il singolo Mon coeur, Béton Brut arriva un pezzo nato da un’ispirazione durante un viaggio a Manhattan e composto successivamente a Milano. Impression, Skyline è un’improvvisazione, semplice e immediata, in cui la parte pianistica si fonde con gli elementi elettronici in una sorta di schizzo, come a voler recuperare una malinconica emozione del passato.

Ad accompagnare il brano, anche questa volta, un videoclip in cui la musica e le geometrie dei luoghi dialogano tra loro in una danza di contrasti che si amplificano per poi fondersi, come nella musica di Dardust.

Dopo Les Arènes de Picasso di Parigi, iconico monumento dell’architettura postmodernista, presente in Mon coeur, Béton Brut, l’architettura brutalista di Viaduc de Montigny è protagonista del videoclip di Impression, Skyline, uno spazio fluttuante in cui l’artista viene assorbito dalla forma illusoria del Lac de la Sourderie diventando così il “Re del Castello”, in un gioco surreale che traduce, appunto, la natura effimera di un’emozione e del suo ricordo.

Dopo aver aperto il concerto di Lana Del Rey durante gli I-Days a Milano, unica data italiana, e aver preso parte a Bocelli 30th a Hyde Park a Londra, il 12 luglio Dardust sarà sul palco del Nos Alive Festival di Lisbona in apertura al live di Dua Lipa mentre dal 4 ottobre prenderà il via in

Inghilterra la leg europea Urban Impressionism Tour, numerosi appuntamenti che lo vedranno calcare i suggestivi palchi delle principali città, da Londra a Parigi, passando per Praga, Berlino, Amburgo, Copenhagen, Bruxelles, Barcellona, Madrid fino a Lisbona.

Il tour europeo Urban Impressionism è prodotto da Metatron, A1 Concerti, BPM Concerti, ITB International Talent Booking.

IL CALENDARIO