Dardust: è uscito il nuovo singolo Horizon in your eyes, sarà presentato sul palco di Eurovision

Tutto è pronto al Pala Alpitour di Torino per l’anteprima mondiale live di Horizon in your eyes, il nuovo singolo di Dario Faini in arte Dardust, straordinario musicista e produttore di punta del pop italiano, che presenterà il pezzo nel corso della prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022, in programma il 10 maggio.

Parlandod del pezzo, Dardust ha raccontato:

Secondo un’antica leggenda nipponica, il Taiko, tamburo giapponese, che caratterizza il brano, ha il potere di dare gioia. Il tema del flauto, invece, porta forza, riscatto e fede nel futuro. Il brano è un viaggio tra il beat da club, percussioni etniche, e screziature trance, il tutto con un’anima pop. E’ musica da ballare che si fa largo in un mondo in equilibrio tra underground e mainstream.

Qui sotto potete recuperare audio, testo e traduzione di Horizon in your eyes di Dardust.

Testo (Fonte: Genius)

[Refrain]

Horizon in your eyes

Horizon in your eyes

Play on the taiko, man

Horizon in your eyes

Horizon in your eyes

Play on the taiko, man

Horizon in your eyes

Horizon in your eyes

Play on the taiko, man

Horizon in your eyes

[Bridge]

[?]

Horizon in your eyes

[Verse]

See the future

Necessities left behind

Your dreams and your hopes reach the zenith

As the sun sets slowly on the skyline

All the places and faces connect at this very moment

An infinite instant that lasts

Forever and ever

And ever, and ever

And ever, and ever

[Refrain]

Horizon in your eyes

Play on the taiko, man

Horizon in your eyes

[Bridge]

[?]

Play on the taiko, man

[Refrain]

Horizon in your eyes

Forever and ever

And ever, and ever

And ever

Forever and ever

And ever, and ever

Horizon in your eyes

[Outro]

[?]

Traduzione

[Ritornello]

orizzonte nei tuoi occhi

orizzonte nei tuoi occhi

suona il tuo taiko, ragazzo

orizzonte nei tuoi occhi

orizzonte nei tuoi occhi

suona il tuo taiko, ragazzo

orizzonte nei tuoi occhi

orizzonte nei tuoi occhi

suona il tuo taiko, ragazzo

[Bridge]

orizzonte nei tuoi occhi

[Verso]

Vedi il futuro

le necessità restano indietro

i tuoi sogni e le tue speranze raggiungono il massimo

mentre il sole si corica lentamente sull’orizzonte

tutti i luoghi e le facce si collegano in questo stesso momento

un momento infinito che dura

per sempre e sempre

e sempre

e sempre

[Ritornello]

orizzonte nei tuoi occhi

suona il tuo taiko, ragazzo

[Bridge]

Suona il taiko, ragazzo

[Ritornello]

Orizzonte nei tuoi occhi

per sempre e sempre

e sempre e sempre

e sempre

orizzonte nei tuoi occhi

per sempre, e sempre

orizzonte nei tuoi occhi