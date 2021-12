Danti coinvolge Nek nel suo nuovo singolo, “Spazio” (TESTO e AUDIO)

Spazio è il nuovo singolo di Danti fuori dal 10 dicembre, una collaborazione inedita con Nek fuori per Elektra Records/Warner Music Italy, nel cui testo viene raccontato un viaggio dentro se stessi.

Il brano rappresenta la parabola di un viaggio catartico tra terra e cielo che si consuma in poco meno di 3 minuti. Spazio viene descritto come un brano intenso ed evocativo, un fresco campionario di assonanze e allegorie che fotografano lo stato di smarrimento dell’uomo di oggi. Il ritratto a tinte vivide di chi sta lottando lontano da tutto, mille miglia per non lasciarsi intimidire e sopraffare dalla potenza della propria aura.

Di chi compie un “balzo gigantesco” per permettere alla propria luce di splendere, senza più paura.

Il senso del brano è tutto racchiuso in alcune versi di Nelson Mandela che Danti rivisita con personalità e grande talento autorale. Alle sue liriche si aggiunge la potenza vocale di Nek.

Il videoclip del brano è stato scritto da One Fingerz e prodotto da Borotalco TV per la regia di Fabrizio Conte.

La scena si apre con l’alzata del sipario di un teatro vuoto – il Giuseppe Verdi di Busseto (PR) – di cui non vi sveliamo nulla.

DANTI SPAZIO TESTO E AUDIO DEL DUETTO CON NEK

Ho tanti pensieri da riempire uno stadio

ogni giorno faccio sold out

mi sento in ritardo con la moda guardo il Casio

sono in perenne countdown

non ti piace lo spettacolo e comunque applaudi

ho la faccia fulminata come David Bowie

ho un dolore fisso al petto non mi basta un Aulin

ho un proiettile nel cuore come Gino Paoli

Galleggiando in aria sto come gli astronauti

io non sento niente se quando tu mi parli

io cerco amici ma ho solo contatti

cucina piena di dischi volanti

parcheggiati in una lavapiatti

E’ che ho bisogno di spazio e tu mi vedi qua

e invece io sono in viaggio in un’altra realtà

sono lontano da tutto mille miglia

guarda nel cielo e dimmi se vedi quel punto che brilla

sono io nello spazio

Ho bisogno di aiuto

sto cadendo nel vuoto

grido ma sono muto

brucio e tutti fanno le foto

non mi guardo dentro ma fuori

in testa ho mostri peggiori

questo viaggio Interstellar

1,2,3 stella, se bagli muori

Schivo bombe e bevo benzina

quale super nova sono io con una lampadina

notte eterna senza cartina

poi ti ho visto oro puro, la mia madonnina

e poi non dire che non penso a te

ricostruisco il cielo partendo dal basso

tu fai luce io faccio nuvole

E’ che ho bisogno di spazio e tu mi vedi qua

e invece io sono in viaggio in un’altra realtà

sono lontano da tutto mille miglia

guarda nel cielo e dimmi se vedi quel punto che brilla

sono io nello spazio

sono io nello spazio

Foto di copertina di Zeno Zotti