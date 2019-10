Danti Se stai zitto fai un figurone. Dopo Mettere a posto, brano uscito nel mese di settembre, Danti continua la marcia di avvicinamento al nuovo album e lo fa grazie ad un nuovo singolo, con Rovazzi e Fiorello, Se stai zitto fai un figurone, e ad un nuovo brano in arrivo a fine ottobre.

Se stai zitto fai un figurone segna l’inizio di un nuovo percorso artistico per il Producer. Il brano è accompagnato da un videoclip in cui tutti i protagonisti del pezzo, Danti, Rovazzi e Fiorello per l’appunto, sono stati trasformati in cartoon.

Il brano, fuori dall’11 ottobre, in realtà è più un divertissement di un minuto e mezzo che una canzone vera e propria e serve per spianare la strada al nuovo singolo, Tu ed D’Io con Nina Zilli e J-Ax in uscita il 25 ottobre prossimo.

Del resto Danti, conosciuto anche per essere “metà” dei Two Fingerz (nonché produttore e autore per Francesco Renga, Annalisa, J-Ax, Rovazzi e Chiara Galiazzo, tra i tanti) è stato chiaro sulle sue pagine social…

“Da adesso in poi il mio ruolo sarà quello di direttore artistico della traccia, quindi canterò di meno e scriverò di più… con più featuring“.

Appuntamento quindi al 25 ottobre, venerdì prossimo, per l’uscita di Tu ed D’Io con Nina Zilli e J-Ax.

DANTI SE STAI ZITTO FAI UN FIGURONE TESTO

Danti?

Oh

Parto Ora?

No, parte Rovazzi parte

Ok, quindi entro io e poi entra Fiorello

No, no, quando entro

Poi ci sono il col ritornello, subito dopo a te

Ma tu non canti! Inizio io e poi Fiore

Rovazzi, io, tu… ci sto

No, no, tu non canti

In che senso?

Sembra una canna?

Sembra una canna ma è finta marijuana

scongelo una margherita e faccio “m’ama o non m’ama”

oppure un hamburgher di seitan

che non fa male al colesterolo

ormai sembra carne vera

come questa parete di pietra

ma che in realtà è di polistirolo

e anche se è da 20 anni che

mi scrivo io tutti i testi di Danti, ehi

no, non era così il testo

ma non ci devi rimanere male

tocca a me adesso

tutto è sempre come appare

Ok, ok adesso parto

Se stai zitto fai un figurone

Ma smettila di cantare, fai solo l’attore

Dammi retta che facciamo un successone

vedrai, vedrai che mi darai ragione

con la tua canzone, se stai zitto fai un figurone

Oh raga, io avevo garantito, basta, un singolo Rovazzi, Danti e Fiorello

Si ma non ci hai avvisato prima

Sta roba non è un film

La chiudiamo sta canzone?

Stop

Ma vanno via a tempo gli applausi? A vabbè…