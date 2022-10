DANTI, il nuovo album è “L’ultimo Disco”. Tra i featuring anche Maccio Capatonda

DANTI è tornato in grande stile con L’ultimo disco , il suo nuovo progetto discografico in cui prende spunto dal concetto di multiverso (di cui conosciamo spaventosamente poco, per citare Doctor Strange nell’ultimo film di Spider-man della Marvel Comics) e fa convivere le sue tre anime: l’anima rap, anima portante dell’artista nata nel 2007, l’anima dance, più divertente e spensierata che si sviluppa nel 2012 e l’anima pop riflessiva e profonda degli ultimi anni.

Il progetto è stato anticipato dal singolo Vasco Rossi a San Siro in cui collabora con la sua compagna, Nina Zilli.

Danti l’ultimo disco: UN ALBUM DANTI CENTRICO con tante collaborazioni

Il nuovo progetto discografico è composto da 9 tracce. Un album ricco di collaborazioni che vede 11 artisti al fianco di DANTI con un cameo molto speciale di Maccio Capatonda. Andiamo a scoprirle insieme:

1. “Vendo tutto” feat. Biggie Paul, Fritz Da Cat

DANTI in questo brano rap/urban mixa ironia e divertimento a spese di una società in cui ogni cosa è in vendita, in cui il mantra sono i famosissimi 15 minuti di celebrità di Andy Warhol. “È che è tutto sold out, dimmi tu che cosa ti aspetti, sono qua che conto i biglietti/ è tutto sold out, vendo l’anima per due selfie, vendo arte senza concetti”.

2. “Power” feat. Inoki, Biggie Paul

Con il brano dalle sonorità rap, hip hop e urban DANTI vuole trasmettere un messaggio: l’amore non ha bisogno di soldi, l’amore è gratis, il vero potere sta nella sostanza e non nell’apparenza. Potere che la musica ha il dovere di comunicare e diffondere per smettere di far credere che tutto ciò che brilla funziona di più, ti porta al successo, al rispetto.

“È la chiave del potere riuscire a perdonare e andare avanti / vi perdono tutti quanti”.

3. “Vasco a San Siro” feat. Nina Zilli

Pezzo dalle sonorità pop, dance e urban “Vasco a San Siro” e le immagini del videoclip diretto da Mauro Russo raccontano come la finzione spesso raccolga più viralità della realtà. “La gente dorme e la bugia che corre / perché la verità ha le gambe corte / caffè nero bollente questa notte / non lo voglio dolce, meglio che sia forte“

4. “Si va a pesca” feat. Ghemon, Biggie Paul

Brano pop dove si vive come in una bolla …come un pesce sott’acqua.

Al Redemption Gospel Choir composto da più di 30 gospel singers sono affidati i cori che accompagnano il brano.

“Onde di capitale umano, ho il mare di Milano sotto al palazzo / cinquecento euro sull’amo e faccio pesca grossa dal terrazzo / a volte pesco carpe a volte scarpe che costano più di uno stipendio”

5. “Esco” feat. Axos, Boss Doms

Il rock e il rap si fondono in questo brano che inneggia con allegria e ironia alla voglia di vita. “Mi vesto di carne cruda e passeggio tra i leoni / quando piove esco fuori con in mano due aquiloni, mi ricarico coi tuoni”

6. “Anna”

Ballad intima dal sound pop e urban che ha come protagonista una donna matura che rimpiange il non aver vissuto appieno le occasioni che la vita le ha offerto. Ma non esiste un’età in cui si deve smettere di sognare. “E i sogni sono come vestiti alla moda / che compri quando sei giovane e bella e che poi non metti / e quando sei grande trovi l’occasione ormai ti vanno stretti / e ti ritrovi con sogni mai usati chiusi nei cassetti”.

7. “Quando non penso” feat. Dani Faiv, Biggie Paul

Un riff trascinante che rimane impresso ed esprime con ritmi trap, hip hop l’esigenza di scappare dalla realtà. “Ragiono meglio solo /quando non penso sì solo/ quando non penso sì solo”

8. “Non me ne frega” feat. Warez

Il brano con un incalzante ritmo che mixa dance, urban e rap racconta in chiave contemporanea il “Nevermind” (l’inno generazionale dei Nirvana che ha fatto la storia della musica e del genere grunge). “Mentre tu mi stai parlando sto sopra un altro pianeta / non ti sto neanche ascoltando che tanto, non me ne frega”.

9. “Solo con un tasto” feat. Nello Taver, Dj Matrix