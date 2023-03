Daniele Silvestri torna live con TEATRO X. Le canzoni work in progress dell’ultimo tour trovano finalmente spazio sul palco

Daniele Silvestri tour 2023.

Dopo il successo delle 24 date del Teatri/22 il cantautore si lancia in una nuova scommessa live, TEATRI X.

Il concept dell’ultimo di Daniele Silvestri lo ha visto trasformare il teatro in uno studio di registrazione e portarlo in giro per l’Italia, proponendo sul palco brani inediti, canzoni ancora in fase di scrittura e inventandone altre dal vivo dando vita così ad un live dinamico, una fucina di storie e canzoni in presa diretta davanti al pubblico.

Ora il lavoro svolto in quelle 24 date arriva al suo epilogo con TEATRI X. Ora che il lavoro è giunto a conclusione e il racconto, fino ad ora sempre aperto, ha finalmente il suo finale, è arrivato il momento di presentarle dal vivo quelle canzoni come ha spiegato il cantautore sui social:

“E proprio in quella X sta il risultato di questa strana e appassionante equazione, e di questi intensi mesi di lavoro condiviso. Mi spiegherò meglio più avanti. Intanto vi annuncio le due prime e più importanti variabili: il Quando e il Dove”

Quattro appuntamenti che lo vedranno esibirsi a Napoli, Roma, Bologna e Milano.

Questo il calendario. Primo appuntamento il 18 maggio al Teatro Augusteo di Napoli, seguiranno quindi il 19 maggio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 20 maggio al Teatro Duse di Bologna e infine il 22 maggio al Teatro Lirico di Milano.

Il tour è organizzato e prodotto da OTR Live e la prevendita è già partita. Potete acquistare il vostro biglietto cliccando sul link qui sotto.