Dopo Dandy Turner anche Daniel e Sedd passano a a Visory Records

Nuovo importante ingresso nel roster di Visory Records, etichetta discografica che, tra gli altri, ha lanciato e gestisce Random. Si tratta del giovane Daniel precedentemente conosciuto con il nome d’arte di Daniel Cosmic.

Dopo l’esperienza, non del tutto fortunata, ad Amici di Maria De Filippi nel 2019 (il ragazzo non riuscì ad entrare al serale del programma), Daniel ha continuato ad incidere singoli, spesso anche in coppia con Astol, con al suo fianco Francesco Facchinetti in veste di manager.

Canzoni che, ad eccezione dell’ultimo singolo, Tu, hanno sempre superato abbondantemente il milione di stream su Spotify. Ora per Daniel Piccirillo (questo il suo vero nome), dopo una brutta esperienza che lo ha visto anche accusato di body Shaming ai danni di una fan lo scorso anno (vedi qui), è pronto ad iniziare un nuovo capitolo discografico.

L’artista ha infatti annunciato sulle proprie pagine social che il mese di aprile riserverà delle novità, tra cui probabilmente l’uscita del nuovo singolo.

La prima di queste è l’ufficializzazione del passaggio di etichetta da quella di Facchinetti, la Hokuto Empire, a Visory Record. Con lui arriva nella nuova etichetta anche il suo co-autore e produttore, Sedd.

Un passaggio, quello da Hokuto Empire a Visory Records, avvenuto qualche mese fa anche per un altro artista… Dandy Turner, e che conferma un periodo non propriamente fortunato per Facchinetti che, negli ultimi anni, ha perso anche Irama, Fasma, i Sierra e Scrima, tra gli altri.

Ritornando a Daniel, il giovane artista lo scorso febbraio ha pubblicato insieme all’amico Astol il libro Dastol – Luna piena.