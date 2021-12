Nuovo singolo per Daniel Cosmic... è fuori "Verè" con Bl4ir (TESTO e AUDIO)

Nuovo singolo in duetto per Daniel Cosmic… è fuori su tutte le piattaforme digitali Verè con Bl4ir, una canzone d’amore dal testo nostalgico.

Verè è il quinto singolo pubblicato nel 2021 da Daniel e segue Marì, Passione pentimento, Yodeyma e F4ck.

Bl4ir, vero nome Simone Scognamiglio, 20 anni, è un artista napoletano che è esploso nell’estate del 2018 con Te Botè Remix, brano che ad oggi conta 37 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Come Daniel Cosmic si è distinto per la sua attitudini musicale latina che propende per il Reggaeton spaziando anche nel rap e nella trap.

Nella sua discografia Me Vo, Tu Olor Remix, Me llama con Ivan Granatino, Muevelo Asi, Maldita, Paradies Remix, Sola, Caramella ancora con Granatino e Chica dominicana.

DANIEL COSMIC Verè con Bl4ir

Questo brano fa tesoro del bagaglio musicale maturato da Daniel Cosmic in questi quasi quattro anni di attività discografica riuscendo a fondere il ritmo latino del reggaeton con il genere della musica Rap, grazie alla collaborazione di Bl4ir.

Verè si distingue, oltre che per il ritmo e le sonorità coinvolgenti, anche per un testo nostalgico che racconta una delusione d’amore che ha lasciato un segno incancellabile.

Ad enfatizzare queste sensazioni c’è la strofa di Bl4ir che inasprisce un rifiuto verso un possibile ritorno mettendo fine a qualsiasi rapporto tossico che possa comportare dei cambiamenti del proprio io.

La canzone è stata scritta da Daniel, Bl4ir, Gabriel Piccirillo e Alessandro Manzo. La produzione è di Sedd.

Daniel Cosmic Verè testo e audio

Sient chistu flow

Ca ij so capac’

Je je je

Primm ric no

Si ma po t piac

Nom ti voglio più vedere

Vedere Vedere

Non ti voglio più vedere

Vedere vedere

Ormai hai fatto la tua scelta

Ed io vado di fretta

Quindi non lo se

(No lo se no lo se)

Non ti voglio più vedere

Vedere vedere

Lei non sa

Cosa si è persa

Io mi amo

Se mi parli dietro

Guarda che ti sentiamo

Invidia

Quando guardi da lontano

Lui non sa

Che se parla di me io gli stringo la mano

Certa gente non merita più attenzione

Non mi conosci però tua sai già io mio nome

Non mi conosci però tu sai ogni canzone

Il nome è Cosmic e sono il tuo padrone

Guardala la colombina (uuu)

Se la guardo si innamora e già mi chiama

Guardala come mi ama (uuu)

Ma io non voglio più nessuna che mi cambia