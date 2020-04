Daniel Cosmic Poesia è il titolo del nuovo brano del principe del Reggaeton già disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming.

Dopo aver lanciato qualche settimana il singolo Gonna (ne abbiamo parlato con lui in questa videointervista) e mentre da diversi giorni va avanti un dissing a suon di freestyle tra lui e Biondo (vedi qui), a sorpresa il giovane artista ha lanciato una nuova canzone.

Daniel Cosmic Poesia

Questa volta la cifra stilistica di Daniel, solitamente irriverente e sfrontata (nel senso buono del termine) si sposta totalmente e da vita ad una ballad romantica.

La canzone infatti è stata scritta come regalo per la sua ragazza, Swami Caputo, nota per aver partecipato a Il Collegio, e sarebbe dovuta rimanere privata se non fosse che i collaboratori di Daniel hanno spronato l’artista a pubblicarla per far conoscere anche questa parte del suo carattere.

Poesia è già disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming dove in poche ore ha già superato quota 50.000 stream.

Ecco a seguire il testo del brano.

Tu sei poesia quando ridi, quando è tardi

quando tiri le coperte, quando ti arrabbi

bebe tu sei.. poesia mami

bebe tu sei.. poesia mami

sei poesia quando scrivi, quando parli

quando butti via i vestiti per scoparmi

bebe tu sei.. poesia mami

bebe tu sei.. poesia mami

E’ meglio che non mi senti

quando tu sei insicura

la tua bellezza che proviene dalla luna

quante sere qui per dirti che sei vera

certa gente se lo sogna essere te

ma tu sai che, tu sai che

sei bella quanto fragile, fragile

ti bacio ancora un po’.. mami

