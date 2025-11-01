1 Novembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
1 Novembre 2025

Dani Faiv: ecco il cofanetto esclusivo “Teoria del contrario”

Il cofanetto contiene tre inediti: due feat. con altri esponenti del rap italiano e un brano dedicato all'Italia di oggi

News di Fabio Gattone
Dani Faiv pubblica il cofanetto "Teoria del contrario" con 3 inediti
Condividi su:

Dani Faiv pubblica il cofanetto esclusivo Teoria del contrario. La raccolta, disponibile dal 31 ottobre 2025, contiene i CD della collana di tre mixtape pubblicati dal rapper. Il terzo volume è arricchito da tre brani inediti.

Il cofanetto racchiude i mixtape che hanno definito l’identità artistica di Dani Faiv. In Teoria del contrario 3, terzo dei mixtape, l’artista ha inserito tre nuove tracce. Si tratta di due collaborazioni con altri artisti: Pesand feat. Young Hash e Que pasa feat. Salmo e nayt. C’è poi un freestyle senza featuring, dal titolo Cara Italia freestyle.

Dani Faiv pubblica il cofanetto "Teoria del contrario"

Pesand segna l’incontro tra lo stile diretto di Dani Faiv e l’irriverenza di Young Hash. Quest’ultimo, uno dei nomi più interessanti della scena pugliese, ha saputo distinguersi grazie a barre ironiche e taglienti. L’utilizzo del dialetto e un atteggiamento dissacrante rendono riconoscibile ogni suo verso.

Il secondo feat. è caratterizzato dalla collaborazione con Salmo e nayt. Nel brano, i tre rapper si alternano mostrando il loro flow e dando vita a un confronto tra stili diversi. Que pasa si gioca sulla forza delle parole.

Infine, il terzo inedito presente nella raccolta Teoria del contrario è Cara Italia freestyle. Con questa traccia, Dani Faiv affronta da solo un tema delicato: lo stato dell’Italia di oggi. Tra critica sociale e lucidità narrativa, il rapper mette in luce contraddizioni e scandali del Paese, restando fedele al suo modo di raccontare la realtà.

Vuoi dire la tua su questa notizia? Seguici e commenta sui nostri profili social:

Facebook
X
Threads
Instagram

All Music Italia

Articoli più letti

X Factor pagelle secondo live: concorrenti sul palco e voti della puntata 1

X Factor 2025 pagelle secondo live: rob è la vera underdog, Layana sorprende ed eroCaddeo si conferma
Pagelle nuovi singoli 31 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 31 ottobre 2025: Tedua già a San Siro, Aiello e Levante in comfort zone, Fedez enigma e Ornella Vanoni incanta
album italiani in uscita 2025 3

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
New Music Friday 31 ottobre: singoli più attesi settimana 44/2025 4

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 31 ottobre 2025
Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 5

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Tiziano Ferro durante l’intervista a Radio2 7

Tiziano Ferro a Radio2: "Lucio Dalla mi confidò che avrebbe voluto firmare Sere Nere". E su Sanremo...
Pico Cibelli con Eleonora Rubini e Marco Masoli annunciano la nascita di Warner Records Italy e Atlantic Records Italy 8

Rivoluzione Warner Music Italy: nascono Warner Records Italy e Atlantic Records Italy, cambio alla guida per ADA e arriva WEA Music Italy
Aiello e Levante nel singolo “Sentimentale”, in uscita il 31 ottobre 2025 per Epic Records/Sony Music Italy 9

Aiello e Levante, insieme in “Sentimentale”: l’amore al capolinea diventa una canzone senza rancore

Cerca su A.M.I.