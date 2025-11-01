Dani Faiv: ecco il cofanetto esclusivo “Teoria del contrario”

Dani Faiv pubblica il cofanetto esclusivo Teoria del contrario. La raccolta, disponibile dal 31 ottobre 2025, contiene i CD della collana di tre mixtape pubblicati dal rapper. Il terzo volume è arricchito da tre brani inediti.

Il cofanetto racchiude i mixtape che hanno definito l’identità artistica di Dani Faiv. In Teoria del contrario 3, terzo dei mixtape, l’artista ha inserito tre nuove tracce. Si tratta di due collaborazioni con altri artisti: Pesand feat. Young Hash e Que pasa feat. Salmo e nayt. C’è poi un freestyle senza featuring, dal titolo Cara Italia freestyle.

Pesand segna l’incontro tra lo stile diretto di Dani Faiv e l’irriverenza di Young Hash. Quest’ultimo, uno dei nomi più interessanti della scena pugliese, ha saputo distinguersi grazie a barre ironiche e taglienti. L’utilizzo del dialetto e un atteggiamento dissacrante rendono riconoscibile ogni suo verso.

Il secondo feat. è caratterizzato dalla collaborazione con Salmo e nayt. Nel brano, i tre rapper si alternano mostrando il loro flow e dando vita a un confronto tra stili diversi. Que pasa si gioca sulla forza delle parole.

Infine, il terzo inedito presente nella raccolta Teoria del contrario è Cara Italia freestyle. Con questa traccia, Dani Faiv affronta da solo un tema delicato: lo stato dell’Italia di oggi. Tra critica sociale e lucidità narrativa, il rapper mette in luce contraddizioni e scandali del Paese, restando fedele al suo modo di raccontare la realtà.