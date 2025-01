Dani Faiv cita l’iconico film ‘The Prestige’ per annunciare il nuovo mixtape “Teoria del Contrario 3”

Dopo aver regalato ai propri fan il featuring con Mattak e MadMan, Dani Faiv mantiene un’altra promessa. Infatti, l’artista ha annunciato che venerdì 31 gennaio uscirà Teoria del Contrario 3 (Columbia Records / Sony Music Italy), il tanto atteso nuovo capitolo della saga del suo mixtape. È possibile pre-salvare e pre-ordinare l’album cliccando qui.

Dani Faiv ha deciso di annunciare il suo arrivo con una delle citazioni più memorabili dell’iconico film “The Prestige”:

Ogni numero di magia è composto da tre parti o atti.

La prima parte è chiamata ‘la promessa’.

L’illusionista vi mostra qualcosa di ordinario: un mazzo di carte, un uccellino o un uomo.

Vi mostra questo oggetto.

Magari vi chiede di ispezionarlo, di controllare che sia davvero reale… sì, inalterato, normale.

Ma ovviamente… è probabile che non lo sia.

Il secondo atto è chiamato “la svolta”.

L’illusionista prende quel qualcosa di ordinario e lo trasforma in qualcosa di straordinario.

Ora voi state cercando il segreto…

ma non lo troverete, perché in realtà non state davvero guardando.

Voi non volete saperlo. Voi volete essere ingannati.

Ma ancora non applaudite.

Perché far sparire qualcosa non è sufficiente; bisogna anche farla riapparire.

Ecco perché ogni numero di magia ha un terzo atto, la parte più ardua,

la parte che chiamiamo “il prestigio”.

Teoria del Contrario 3, sin dalla sua prima release, ha dimostrato come qualcosa di straordinario – come ad esempio la verità – venga nascosta dalla società in cui viviamo e poi rivelata al pubblico. Dani Faiv racconta tutto ciò attraverso delle punch line che lasciano poco spazio all’interpretazione.

Questo capitolo finale conterrà 20 brani, tra i quali ci sono 16 featuring d’eccezione e 10 produttori. Il concept dietro Teoria del Contrario 3 e a tutta la saga ruota attorno all’idea di fare sempre il contrario di ciò che ci indicano le mode, andando anche contro le ipocrisie e le scorciatoie che spesso rovinano il mondo in cui viviamo.

Dani Faiv rimane fedele alla sua identità di artista, autentica e controcorrente, che da sempre lo caratterizza.

Foto di Roberto Graziano Moro