Per festeggiare quota 10 milioni tra stream e visualizzazioni, Dandy Turner ha pubblicato una nuova versione della sua hit Sei Bella Come Roma, realizzata in collaborazione con l’artista pop e tiktoker Jeyel.

Sei Bella Come Roma (Napoli Version) è un regalo ai fans che hanno seguito e sostenuto Dandy Turner, che ha iniziato il proprio percorso musicale pubblicando brani inediti su YouTube.

Il giovane artista urban ha scelto di collaborare con Jeyel dopo essere stato colpito da una particolare versione interpretata dal tiktoker napoletano e postata sui social.

“Finalmente posso dirvelo il 3 Luglio è fuori Sei bella come Roma RMX (Napoli Version) feat. Jeyel

Questo è il mio regalo per i 10 milioni di Sei bella come Roma, per ringraziarvi di tutto il supporto che mi avete dato e mi continuate a dare, vi amo (Le sorprese non sono finite qui)”

Questo il messaggio che Dandy Turner ha postato sui social per promuovere l’arrivo del remix della sua hit, che arriva dopo il buon riscontro della ballad elettronica C’era una volta (ne abbiamo parlato Qui).

Di Sei Bella Come Roma è stata realizzata anche una Milano Version insieme a GionnyScandal.

DANDY TURNER X JEYEL – SEI BELLA COME ROMA (NAPOLI VERSION)

Dandy Turner x Jeyel per l’occasione hanno riscritto le strofe e il ritornello del brano.

Nella parte cantata da Jeyel l’artista spera che lei lo pensi ancora, mentre Dandy Turner si rivolge nuovamente alla ragazza della versione originale del brano, continuando il racconto sul loro rapporto.

“Sta piovendo e non mi calcoli

Bella come Roma e Napoli

Per te ho superato ostacoli

Per te

E quante volte

Ti ho detto che ti porterei

A vedere Roma di notte…”

Jeyel è un giovane talento campano che già qualche anno fa il nostro sito aveva segnalato (qui trovate l’articolo sulla sua storia, qui quello sul suo ultimo singolo).