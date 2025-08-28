“Dalla mia parte” è il nuovo singolo di Francesco Gabbani: un amore che resta, anche quando fa male

Francesco Gabbani testo e significato del nuovo singolo inedito, Dalla mia parte.

In attesa dello speciale in cui si racconterà su Sky con un’amica, Ornella Vanoni (vedi qui) e, soprattutto in attesa del suo debutto come giudice di X Factor 2025, Francesco Gabbani lancia un nuovo singolo inedito.

Esce venerdì 29 agosto per BMG, Dalla mia parte, brano che segue il ritorno al Festival di Sanremo con Viva la vita e la pubblicazione dell’album che portava proprio il nome di questo nuovo brano.

Francesco Gabbani Dalla mia parte: il significato del brano

Secondo Gabbani Dalla mia parte è una dichiarazione d’amore che abbandona l’ideale romantico per abbracciare una visione più autentica e matura. Parla di un amore che resiste alle difficoltà, che resta anche quando tutto sembra più difficile, e che proprio in quella presenza silenziosa ma costante trova la sua forza più grande.

Un amore che non ha bisogno di grandi gesti, ma di esserci: accanto, vicini, anche nei momenti più bui. Un sentimento che può esistere in una relazione, in un’amicizia o in una condivisione profonda, purché sia reale e vissuto nella consapevolezza.

Nel brano, Francesco Gabbani riflette sulla capacità di amare anche l’imperfezione, accettare le fragilità, riconoscere il valore di chi non ti lascia quando fa male. E questa, per lui, è la forma più alta di amore: quella che diventa rifugio, forza, casa.

L’Arena di Verona e il tour nei palazzetti

Dopo il successo del suo tour estivo, Francesco Gabbani tornerà sul palco per una data molto speciale: il 1° ottobre 2025 all’Arena di Verona. Un concerto-evento che celebrerà i dieci anni di Amen, il brano con cui vinse tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2016, e che segnò l’inizio del suo percorso discografico.

Per l’occasione, Gabbani salirà sul palco con una formazione allargata e un’impronta orchestrale. In scaletta ci saranno sia i grandi successi che brani meno conosciuti, con la presenza – per la prima volta – di ospiti speciali.

Nel 2026 l’artista tornerà poi dal vivo nei palazzetti italiani con la seconda parte del Dalla tua parte tour, prodotto da A1 Concerti.

Francesco Gabbani Dalla mia parte: testo della canzone

In arrivo venerdì 29 agosto 2025