Francesco Gabbani: il tour nei palazzetti slitta al 2026 per fare spazio a X Factor

Dopo aver chiuso con successo la prima parte del suo tour nei palazzetti, Francesco Gabbani annuncia lo spostamento delle date autunnali previste per novembre e dicembre 2025. Il motivo? L’imminente impegno come giudice nella prossima edizione di X Factor.

Francesco Gabbani rinvia il tour nei palazzetti al 2026

Dalla tua parte Tour, che aveva debuttato il 19 dicembre 2024 con un sold out all’Unipol Forum di Milano, e si era concluso lo scorso 17 aprile al Palazzo dello Sport di Roma, ripartirà nei mesi di marzo e aprile 2026. La scelta del rinvio è legata alla partecipazione del cantautore come giudice nel programma musicale di Sky, impegno che coincide con le date originarie della seconda tranche del tour.

Il tour, prodotto da A1 Concerti, farà tappa in sei città italiane. Ecco il calendario aggiornato:

7 marzo – Vigevano – Palaelachem

11 marzo – Napoli – Palapartenope

20 marzo – Livorno – Modigliani Forum

27 marzo – Conegliano – Prealpi Sanbiagio Arena

28 marzo – Montichiari – Palageorge

7 aprile – Bologna – Unipol Arena

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date. Chi non potrà partecipare potrà richiedere il rimborso secondo le modalità indicate dai circuiti di prevendita.

Il 1° ottobre all’Arena di Verona: una data simbolica

Nel frattempo, il 7 luglio prenderà il via anche il Dalla tua parte Summer Tour 2025, con cui Gabbani sarà protagonista nei principali festival e location open air italiane. Il tour culminerà il 1° ottobre 2025 con un concerto-evento all’Arena di Verona: una serata speciale per celebrare i 10 anni dall’uscita di Amen, il brano con cui vinse tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo.

Per l’occasione, il cantautore proporrà una scaletta esclusiva, con nuovi arrangiamenti e una speciale veste orchestrale, accompagnato da ospiti d’eccezione, per rendere omaggio a una carriera lunga dieci anni, ricca di successi e canzoni entrate nell’immaginario collettivo.

Foto di copertina di Chiara Mirelli