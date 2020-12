E’ uscito Come Vorrei (The Web Engine), il nuovo singolo di Dalise. Si tratta di un brano che veicola un messaggio rivolto alla coscienza degli uomini che scende in profondità e si fa spazio nelle stanze più buie dell’inconscio.

Con questa canzone Dalise pone l’accento sul fatto che ancora oggi il corpo delle donne è ricoperto di pregiudizi, stigmatizzazioni e significati che ostacolano la ricerca della felicità a cui tutti, uomini e donne, hanno diritto.

Come Vorrei segna per la cantautrice l’inizio di una nuova collaborazione con Roberto Vernetti, produttore artistico di Malika Ayane, Anna Oxa e Patty Pravo.

“Non possiamo prescindere dal nostro corpo quando ricerchiamo la nostra identità e formiamo la nostra personalità. Vivere in un mondo fatto di stereotipi, giudizi e pregiudizi, ruoli e significati a cui il nostro stesso corpo deve rispondere, non aiuta l’umanità al raggiungimento dell’unico obiettivo universale: la felicità, a cui tutti siamo destinati.”

Queste le parole di Dalise, che per accompagnare il brano ha scelto un onirico videoclip. La giovane artista è collocata in uno spazio indefinito dove ha luogo un dialogo introspettivo con se stessa e il suo corpo diventa protesi e sottotesto della canzone, grazie anche alle coreografie di Alessia Losavio.

DALISE

Dalise, nome d’arte di Maria Teresa D’Alise è cantautrice e interprete e lavora al fianco di Maurizio Battista e Gabriele Cirilli nei loro spettacoli teatrali.

Nel 2015 vince il Festival di Castrocaro con il brano Nuvole nella testa e si aggiudica anche il primo posto anche al Festival della canzone italiana a New York.

Nel 2016 pubblica per Universal il brano Ho!, a cui segue la partecipazione a The Voice of Italy 2018 nel team di Albano Carrisi (ne abbiamo parlato Qui).

Nel 2019 pubblica tre singoli Adesso tocca a me, Lontano e Semplicemente e basta.