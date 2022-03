Daino nel nuovo singolo racconta la provincia che diventa centro... esce "Rho"

Daino ha lanciato nelle scorse settimana il nuovo singolo, Rho, disponibile dal 11 Marzo su tutte le piattaforme digitali. Il giovane cantautore milanese torna dopo quasi un anno dal suo ultimo brano Dall’America a Nuoto.

Daino rho

Già noto per la sua partecipazione alla finale di Castrocaro 2020, dove ha ottenuto un ottimo secondo posto nella classifica generale, il cantautore ritorna con una ballad dedicata al suo paese natale Rho, in provincia di Milano. Luogo che lo ha visto crescere e farsi uomo, una brano sentito e nostalgico in cui le sonorità acustiche si mescolano con i flashback dell’autore stesso.

Ecco le parole di Daino:

Ho scritto “Rho” una mattina qualsiasi mentre camminavo nelle vie della città ed era come guardare un film. Ogni strada, ogni luogo mi faceva ripensare ai momenti significativi vissuti lì: i ricordi collezionati negli anni, le prime canzoni, le compagnie, gli anni del liceo, la prima sbronza, le persone che se ne sono andate.

Quel giorno d’autunno sono tornato a casa, ho aperto il pianoforte e il brano è venuto da solo, come una meditazione, un flusso.

conosciamo meglio l’artista

Cantautore e polistrumentista milanese di origini toscane Daino, al secolo Niccolò Dainelli, classe ’99, inizia a scrivere durante gli anni del liceo, suonando e auto producendo i primi brani.

Diplomatosi al Conservatorio di Milano in clarinetto, si dedica allo studio del canto e della chitarra. Nel 2018 raggiunge la finale di Area SanRemo, e l’anno successivo vince una borsa di studio completa per la Berklee Music School di Boston, al seguito del quale pubblica i suoi primi brani. La sua passione per il busking lo porta ad esibirsi nelle strade e nelle piazze delle città italiane, in particolare a Milano.

Nell’Agosto 2020 partecipa alla finale di Castrocaro, portando il suo brano Mioddio.