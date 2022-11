Da Berlino tornano i Daiana Lou con “Sopra Berlino” e con un live a Milano

I Daiana Lou, band italiana con base a Berlino, tornano sulla scena con Sopra Berlino, il nuovo singolo che anticipa l’uscita del loro prossimo disco, prevista per la primavera del 2023.

Il brano è un manifesto d’intenti contro le menti sopite dall’ “orgia digitale”, figlie di un’epoca distratta e superficiale che risveglia la propria coscienza solo durante i momenti di tensione politica e sociale. Neanche queste “catastrofi”, però, sono sufficienti a tenere alta l’attenzione verso un’introspezione emotiva, finendo anche esse nel “mare di like” e risultando così parte della banalità.

Il brano unisce e trasforma molti elementi, riconfermando la matrice punk/rock della band. La ritmica è la spina dorsale del singolo, arricchito dai riff distorti della chitarra, che, a metà brano, esplode in un assolo che suggella le forti intenzioni del testo. Ma non sono solo le parole a dichiarare il concetto di “Sopra Berlino”: a fare da collante tra la musica e il testo è, infatti, la voce potente e versatile che “graffia” non solo le orecchie, ma anche le coscienze.

I Daiana Lou saranno presenti alla Milano Music Week il prossimo 23 novembre per un set live al Nidaba Theatre, In collaborazione con Ludwig Sound (Via Emilio Gola 12 – Milano – Apertura porte ore 20,00 – inizio concerto ore 21,30 – ingresso libero con prenotazione).

SOPRA BERLINO NELLE PAROLE DEI DAIANA LOU