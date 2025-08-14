14 Agosto 2025
I Daiana Lou tornano in Italia con un nuovo singolo e una proposta: “Ti va di scomparire?”

Il brano è una fuga silenziosa che dipinge scene di resistenza e intimità, unendo urgenza e dolcezza

Daiana Lou Ti va di scomparire?
Tra guerre, balletti e disastri ambientali, che scorrono veloci a ritmo di pollice, i Daiana Lou tornano in Italia dopo aver trascorso gli ultimi dieci anni a Berlino e inaugurano questo nuovo capitolo della loro storia con il singolo Ti va di scomparire? (Just Entertainment): una fuga silenziosa – tra atmosfere art-rock e tessiture elettroniche – che dipinge scene di resistenza e intimità, unendo urgenza e dolcezza in una canzone dedicata a chi cerca di ritrovarsi mentre tutto intorno si distrae.

Daiana Lou cover Ti va di scomparire?

DAIANA LOU, “TI VA DI SCOMPARIRE?”

Oggi il progetto Daiana Lou è il risultato di una sintesi evoluta tra rock alternativo, elettronica minimale e cantautorato intimo ma tagliente, alla costante ricerca di una verità sia sonora che espressiva.

Ed ecco che i loro brani nascono per lo più da un’urgenza emotiva concreta, vissuta e metabolizzata in anni di strada, club e silenzi. Ogni suono è dunque al servizio della parola, mentre gli arrangiamenti, piuttosto che decorare, puntano all’essenziale, dando vita a un sound materico e viscerale, che va in direzione ostinata e contraria, come direbbe De Andrè.

Di fatto, in un’epoca in cui il consumo musicale è sempre più veloce e poco attento, i Daiana Lou propongono suoni nudi, senza maschere, e testi che chiedono tempo, ascolto e presenza, puntando a creare una connessione con il proprio pubblico e dando così vita a una vera e propria comunità.

 

