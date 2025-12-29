29 Dicembre 2025
DAIANA LOU: il brano “Medusa” è un inno alla vulnerabilità collettiva

Il brano, accompagnato dal videoclip diretto da Michele Piazza, segna una nuova fase artistica per il duo

I Daiana Lou lanciano il singolo "Medusa"
I Daiana Lou lanciano il singolo Medusa, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 9 gennaio 2026. Il brano è pubblicato da Just Entertainment, label e hub creativo guidato da Sergio Cerruti.

Medusa segna l’inizio di una nuova fase artistica per i Daiana Lou, caratterizzata da ricerca sonora essenziale e scrittura sempre più poetica. Dopo anni di riconoscimenti nella scena berlinese, il duo è tornato in Italia proponendo un rock alternativo minimale. Il primo singolo è stato Ti va di scomparire.

Medusa si muove tra minimal rock e poesia generazionale. La musica dei Daiana Lou intreccia intensità emotiva, fragilità e osservazione del presente. Il loro nuovo brano amplia queste caratteristiche, proponendo un rock alternativo scarno e facendo della vulnerabilità il centro narrativo.

I Daiana Lou lanciano il singolo "Medusa"

La figura mitologica di Medusa viene reinterpretata con sensibilità poetica. Non è più un mostro che pietrifica con lo sguardo, ma diventa simbolo della disillusione contemporanea. Medusa porta addosso “serpenti in testa”, che rappresentano ferite interiori, illusioni tossiche, desideri negati.

Il ritornello “Sei disillusa ma non sei sola / siamo meduse che nessuno sfiora” è un mantra di solidarietà emotiva. Esprime una vulnerabilità condivisa, trasformando il dolore individuale in un’esperienza collettiva.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, diretto da Michele Piazza su concept dei Daiana Lou. Le immagini capovolgono il mito di Medusa. Questo essere mitologico non pietrifica chi la guarda. La Medusa dei Daiana Lou vede il dolore altrui, lo percepisce e lo accoglie.

Cerca su A.M.I.